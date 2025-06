« Le prochain chapitre Ultra » : Samsung dessine les contours de son tout nouveau smartphone

Dans un communiqué officiel accompagné d’une vidéo, Samsung laisse très clairement entendre qu’on verra un Galaxy Z Fold Ultra cet été.

Extrait du teasing d’un Galaxy Z Fold Ultra. // Source : Samsung (avec montage Frandroid)

« Découvrez le prochain chapitre d’Ultra ». Voici l’intitulé du communiqué officiel de Samsung. Un document dans lequel la marque coréenne partage également une vidéo où l’on voit la silhouette d’un smartphone pliable à la Fold se déplier. Il n’en faut évidemment pas plus pour penser qu’on va voir un Galaxy Z Fold Ultra cet été.

Samsung tease le Galaxy Z Fold Ultra

D’autant que tout au long de son communiqué, Samsung ne cesse de faire monter la sauce pour, semble-t-il, ne plus laisser de place au doute.

Depuis des années, Samsung est à l’écoute des utilisateurs qui demandent des écrans plus grands, de meilleurs appareils photo et de nouvelles façons de se connecter et de créer. La demande est claire : une expérience Ultra qui va au-delà d’une simple liste de fonctions améliorées dans un format plus petit et plus portable.

Le fameux prochain chapitre pour la gamme Ultra promet donc d’allier « l’art et l’ingénierie ». Samsung évoque aussi que l’expérience sur un Ultra est liée à des fonctions Galaxy AI « conçues spécifiquement pour le format pliable ».

Enfin, et surtout, la dernière phrase du communiqué ressemble à un très gros clin d’œil. « The Ultra experience is ready to unfold ». Si en français, il serait plus juste de traduire cette phrase par « L’expérience Ultra est prête à se déployer », le verbe « unfold » en anglais signifie avant tout « déplier ».

Cela donne donc une expérience Ultra « prête à se déplier ».

Rendez-vous cet été

Pour rappel, les rumeurs d’un Ultra pliable remontent déjà à 2024 au moins. En outre, cet été, nous attendons les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Est-ce que la version Ultra, si elle se concrétise bien, viendra s’ajouter à ces deux modèles ou remplacera-t-elle le Fold classique ?

Sachez aussi que des bruits de couloir évoquent aussi un Galaxy Z Flip FE.