Les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus ont été présentés en février 2018. Ils ont beaucoup fait parler d’eux, notamment pour leur capteur photo. Vous voudriez vous offrir le S9 ou le S9 Plus avec la meilleure offre possible ? Suivez le guide !

Le Galaxy S9 succède au Galaxy S8 en apportant son lot de petites nouveautés. Le smartphone compte deux haut-parleurs stéréo AKG situés de part et d’autre de l’écran, il dispose d’un surcroît de puissance grâce à l’intégration d’un Exynos 9810 équivalent au Snapdragon 845, comme le Mi Mix 2S. De plus, le Samsung Galaxy S9 est en plus l’un des rarissimes smartphones à avoir un capteur principal disposant d’une ouverture variable de f/1.5 et f/2.4.

Le Galaxy S9 Plus reprend les mêmes caractéristiques avec un écran qui passe à 6,2 pouces, une mémoire vive à 8 Go, une meilleure autonomie et l’intégration d’un deuxième capteur photo dorsal.

La meilleure offre

La Samsung Galaxy S9 est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Boulanger, sans ODR ni offre de reprise.

Retrouvez le Samsung Galaxy S9 à 449 euros

Concernant le Samsung Galaxy S9 Plus, il est disponible à 499 euros sur Cdiscount.

Retrouvez le Samsung Galaxy S9 Plus à 499 euros

