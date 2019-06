Le Samsung Galaxy S7 recevra désormais moins de mises à jour. De « trimestriel », il passe à « autres ».

En avril, Samsung annonçait que le Galaxy S7 ne serait plus mis à jour tous les mois, mais tous les trois mois. Deux mois plus tard, voilà que le best-seller de 2016 est de nouveau rétrogradé dans la liste de sécurité de Samsung, et ses mises à jour seront donc désormais bien moins fréquentes encore.

Le Galaxy S7, ainsi que sa déclinaison incurvée, le Galaxy S7 edge, viennent en effet de passer de la catégorie « mises à jour de sécurité trimestrielles » à la catégorie « autres mises à jour de sécurité régulières ». Cela signifie que Samsung ne les mettra à jour que s’il en juge que c’est nécessaire, lors de la découverte d’une faille de sécurité très importante par exemple.

De Galaxy A à Galaxy J

En étant rétrogradés de la sorte, les Galaxy S7 voient aussi leur équivalence de gamme baisser. Alors qu’ils recevaient des mises à jour aussi régulièrement qu’un smartphone actuel de la gamme Galaxy A, il se retrouve au même niveau que les Galaxy J5 2016 et Galaxy J7 2016. Un coup dur pour l’appareil qui est considéré comme l’une des plus grandes réussites de la marque.

Cela signifie aussi que si vous avez un Galaxy S7 ou un Galaxy S7 edge, il est peut-être temps d’envisager de changer de smartphone. Le constructeur propose actuellement de très bons modèles, qu’il s’agisse des Galaxy S10 ou des Galaxy A.