Si Samsung a annoncé sa montre Galaxy Watch Active 2 en début de semaine, le constructeur coréen a profité de l’annonce de ses nouveaux Galaxy Note 10 pour dévoiler un autre modèle, conçu en partenariat avec Under Armour.

Lundi dernier, deux jours avant la présentation du Galaxy Note 10 — que nous avons déjà pu prendre en main — Samsung présentait sa nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch Active 2. Deux formats avaient alors été présentés, avec des boîtiers de 40 ou 44 mm, chacun étant disponible en version Wi-Fi ou Wi-Fi+4G.

Néanmoins, Samsung s’était apparemment gardé un modèle sous le coude, à présenter durant sa conférence Galaxy Note 10. En effet, la firme coréenne a profité de l’annonce de ses nouveaux smartphones pour dévoiler une Samsung Galaxy Watch Active 2 édition Under Armour, du nom de l’équipementier sportif américain.

La version premium de l’application MapMyRun intégrée

Logiquement, la montre sera donc particulièrement dédiée au sport. Elle sera ainsi proposée nativement avec l’application MapMyRun d’Under Armour qui vous permet d’enregistrer vos sessions de running et de vous guider dans votre progression. La version premium de l’application est incluse, intégrant notamment des programmes d’entrainement ou du coaching.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition sera proposée outre-Atlantique en deux formats, de 44 et 40 mm, avec un boîtier en aluminium. Dans les deux cas, il ne sera pas possible de bénéficier d’une connexion 4G. En France, la montre sera disponible dans le courant du mois d’octobre avec un seul format, la version 44 mm avec boîtier noir et bracelet noir. La Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition sera commercialisée au tarif de 349 euros.