Sans suspense, Samsung a annoncé officiellement ce lundi sa nouvelle montre connectée, la Samsung Galaxy Watch Active 2. Au programme, un électrocardiogramme, des bordures tactiles et l’interface One UI portée sur le système Tizen.

En ce mois d’août 2019, Samsung compte multiplier les annonces. Alors que son prochain smartphone haut de gamme, le Samsung Galaxy Note 10, doit être annoncé officiellement ce mercredi, le constructeur a également présenté sa nouvelle tablette Galaxy Tab S6. Ce lundi, c’était au tour de sa nouvelle montre connectée, la Samsung Galaxy Watch Active 2.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle montre vient succéder à la Galaxy Watch Active, présentée officiellement en février dernier, en même temps que le Samsung Galaxy S10. On retrouve donc un design assez similaire, avec deux boutons sur la tranche gauche. Contrairement à la Galaxy Watch sortie en 2018, on ne retrouve toujours pas de lunette pivotante. Néanmoins, Samsung a intégré un système tactile pour la remplacer. En effet, certaines zones sur les bordures du cadran sont tactiles et permettent donc de glisser le doigt pour faire défiler l’écran.

Deux modèles pour deux tailles

Au niveau du système, la montre de Samsung est équipée, comme ses prédécesseures, de Tizen. Cette fois, Samsung y a également porté l’interface One UI déjà utilisée sur les smartphones du constructeur coréen.

Par ailleurs, la Samsung Galaxy Watch Active 2 existe en deux versions, avec un écran de 1,4 pouce (avec boîtier 44 mm) ou de 1,2 pouce (avec boîtier 40 mm). Les deux modèles permettent d’afficher une définition de 320×320 pixels, mais le plus grand intègre une batterie de 240 mAh, tandis que le plus petit est limité à 768 mAh. Dans les deux cas, Samsung annonce que la batterie devrait permettre de durer pendant une journée complète. Du côté de la mémoire, on retrouve 768 Mo de RAM et 1,5 Go pour la version 4G. Concernant les connectiques, la montre est compatible Bluetooth 5.0 et l’un des deux modèles permet de se connecter directement en 4G.

Analyse du rythme cardiaque, du stress et du sommeil

Concernant le suivi d’activité, la Samsung Galaxy Watch Active 2 peut suivre jusqu’à 39 activités différentes et est certifiée IP68. Elle permet également d’analyser le stress et le sommeil, ainsi que le rythme cardiaque. Par ailleurs, la montre connectée profite d’un électrocardiogramme, même s’il sera désactivé au lancement, le temps qu’il soit validé les autorités nationales.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 sera disponible dans le courant du mois de septembre. Elle a été annoncée aux États-Unis au tarif de 280 dollars (250 euros) pour le modèle 40 mm et 300 (268 euros) dollars pour la version 44 mm.