Le Samsung Galaxy Fold a enfin eu droit à une nouvelle version corrigée et plus robuste que le premier modèle et nous l’avons pris en main durant l’IFA 2019 à Berlin. Le smartphone pliable amélioré a même droit à une date de lancement en France : le 18 septembre.

Le design c’est bien, mais sans une bonne maîtrise logicielle, cela ne vaudrait rien. C’est la raison pour laquelle Samsung a accompagné son annonce d’un message qui se veut rassurant. La multinationale affirme en effet que ses équipes ont planché sur des centaines d’applications Android populaires afin de les optimiser et les faire fonctionner sans souci sur l’écran pliable du Galaxy Fold.

Dans la liste, on trouve notamment YouTube, Facebook, Amazon Prime Video, Twitter, Spotify, Microsoft Office. Samsung a travaillé de concert avec plusieurs partenaires, dont Google. Et finalement, le retard de la commercialisation du Galaxy Fold a laissé aux deux géants encore plus de temps pour peaufiner leur collaboration.

Sagar Kamdar, le responsable produit d’Android chez Google, affirme avoir « apprécié travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Samsung et la communauté des développeurs Android pour nous assurer que les utilisateurs de Galaxy Fold aient la meilleure expérience possible avec leurs applications et services favoris ».

Rappelons que le Galaxy Fold ambitionne d’ouvrir la voie à de nouveaux usages de nos smartphones, reste maintenant à découvrir concrètement lesquels.