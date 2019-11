Dans un brevet déposé en 2013, Samsung décrivait un smartphone extrêmement similaire au Microsoft Surface Duo. Le géant sud-coréen vient d'ailleurs d'obtenir ledit brevet.

Depuis des années, Samsung a pour ambition d’être un leader en termes d’innovation et pour cela la firme doit protéger ses idées par le biais de brevets. Or, le site Patently Mobile a remarqué que le leader de la téléphonie mobile s’est récemment vu accorder l’obtention d’un brevet déposé en 2013 auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) et dans lequel il décrit un smartphone très similaire au Microsoft Surface Duo.

Pour rappel, Microsoft a présenté le Surface Duo au début du mois d’octobre. Ce produit propulsé par Android a la particularité d’avoir deux écrans distincts liés par une charnière centrale. Ce n’est donc pas vraiment un smartphone pliable, mais le principe reste assez proche.

C’est exactement ce design que l’on retrouve dans le brevet de Samsung comme on peut le voir dans le schéma ci-dessous.

Tout ce qui suit n’est que pure spéculation, mais il ne serait pas impossible de voir Samsung affronter Microsoft sur le terrain des smartphones à double écran. Ce brevet lui en donne vraisemblablement le droit.

Rappelons que le Surface Duo est prévu pour la fin de l’année 2020. Il lui reste donc encore une bonne année pour peaufiner ses atouts.