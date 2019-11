Après un Galaxy Fold meilleur en tablette qu’en smartphone, Samsung aurait bien retenu sa leçon. Il préparerait une tablette pliable en deux, dont le format serait ici bien plus probant.

Le constructeur coréen Samsung a été l’un des premiers concurrents sérieux des appareils équipés d’écran pliable. Avec le Galaxy Fold, il nous a montré ce que pourrait être un smartphone dépliable en tablette.

Comme nous l’avons dit dans notre test, il s’agissait plutôt d’une tablette repliable en smartphone. Pour sa seconde proposition, il semble bien que Samsung se concentre sur le fait de faire revenir le format clapet, à l’image du dernier Motorola Razr. Toutefois, ce n’est pas le seul concept auquel il réfléchit.

Une Galaxy Tab Fold en préparation ?

Si l’on en croit le brevet repéré par LetsGoDigital, Samsung réfléchirait à concevoir une Galaxy Tab repliable. Il s’agirait donc bien ici d’une tablette, qui n’aurait pas forcément pour velléité d’être utilisée comme un smartphone.

Si ce brevet parle un peu de lui-même, les détails sont importants. En effet, il décrit trois tablettes différentes, qui ne diffèrent que par l’emplacement de la pliure qui n’est pas nécessairement au centre de tout. La majorité des images montre toutefois une tablette pliable pile au centre, comme visible sur l’image de une.

Le plus intéressant ici est que ce brevet fait fi de tous les points que l’on trouvait contraignants sur le Galaxy Fold actuel. L’écran n’est pas coupé d’une encoche et le format une fois replié est plus large. On en est à regretter que le premier smartphone pliable du constructeur n’ait pas adopté cette forme plus simpliste, mais ô combien plus attirante.

Le second modèle envisagé a une pliure légèrement décalée, faisant que le smartphone pourrait être posé pour former une sorte de mini PC avec une partie de l’écran plus petite dédiée au clavier et l’autre à l’affichage. Le troisième modèle décale encore plus cette ligne, dans le même ordre d’idée.

Reste qu’il ne s’agit ici que d’un brevet, qui est très certainement incomplet qui plus est. On espère que tout cela mènera à la création d’une tablette… mais aussi d’un smartphone de cette forme, qui est très alléchante sur le papier. Il nous faudra attendre l’année 2020 et le prochain Samsung Unpacked pour savoir dans quelle direction se dirige le géant coréen.