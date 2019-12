Samsung Galaxy S10 Lite : son design se confirme encore plus avec ce document

Un manuel d'utilisation du Samsung Galaxy S10 Lite a fait surface et montre deux schémas corroborant encore un peu plus le design du smartphone dont l'officialisation ne devrait pas tarder.

Le Samsung Galaxy S10 Lite a vu pléthore d’informations circuler à son sujet depuis quelque temps. Aujourd’hui ne fait pas exception : le site SamMobile a mis la main sur un manuel d’utilisation pour ce smartphone. Or, le document édité en portugais (PDF) contient deux schémas qui laissent toujours moins de place au doute.

On peut ainsi voir des esquisses du Galaxy Note 10 Lite avec plusieurs légendes indiquant la position de tel ou tel composant. Par exemple, l’appareil photo frontal logé dans son poinçon est bien indiqué, tout comme le lecteur d’empreintes placé sous la dalle, la prise USB-C, le tiroir double SIM / micro SD ou le triple module photo arrière.

Rappelons que le Samsung Galaxy S10 Lite devrait être annoncé lors du CES 2020 qui se tient début janvier à Las Vegas, aux cotés du Galaxy Note 10 Lite.

Le Galaxy S10 Lite embarquerait un Snapdragon 855 et profiterait d’un écran Full HD+ de 6,7 pouces avec, c’est presque une évidence chez Samsung, un affichage AMOLED. Il faudrait aussi compter sur une batterie de 4500 mAh et 8 Go de RAM pour un espace de stockage de 128 Go.