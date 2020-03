Samsung Galaxy S20 : neuf trucs et astuces à connaître pour maîtriser votre smartphone

Les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ont été très fraîchement officialisés. L'occasion pour nous de vous livrer quelques petites astuces intéressantes à connaître pour profiter encore plus agréablement de votre nouveau smartphone.

Les Samsung Galaxy S20 sont les nouveaux fleurons du leader de la téléphonie mobile. Rien que ça. Il s’agit de smartphones très intéressants qui trouveront sans doute leur place dans les mains et les poches d’un bon nombre de consommateurs.

Or, pour profiter à fond de ces appareils, il convient d’en connaître quelques petites astuces pratiques. En voici une petite sélection non exhaustive fonctionnant sur le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra.

Accès facile au panneau des raccourcis

Cette astuce trouvera surtout son intérêt sur la dalle gigantesque de 6,9 pouces du Samsung Galaxy S20 Ultra, mais elle reste très pertinente sur les dalles de 6,2 pouces et 6,7 pouces des Galaxy S20 et Galaxy S20+. Vous allez le voir, nous allons plusieurs fois mentionner le panneau des raccourcis et des notifications tout au long de cet article. Autant pouvoir y accéder d’un geste simple et efficace, non ?

Plutôt que d’aller chercher ce fameux panneau tout en haut de votre écran d’accueil, vous pouvez faire en sorte qu’un glissement du pouce vers le bas depuis n’importe quel endroit fasse apparaître ces raccourcis. Pour cela, restez appuyer sur l’écran d’accueil. Le smartphone va alors afficher quelques options. Tapez sur Paramètres écran accueil, en dessous de la roue crantée.

Dans le menu déroulant qui s’affiche, cherchez la ligne Glissement bas pour volet raccourcis et cochez-là. Et voilà !

Restez concentré

Basée sur Android 10, l’interface Samsung One UI 2.0 offre, dans ses paramètres, un menu concernant le bien-être numérique. Au sein de celui-ci se trouve un mode concentration qui pourrait vous intéresser pour éviter d’être distrait par d’éventuelles notifications ou applications addictives.

L’idée de cette fonctionnalité est d’être utilisée pendant votre temps de travail pour être efficace sur vos projets ou lors d’une session de détente pendant laquelle vous souhaitez vous éloigner de votre téléphone.

Quand il est activé, le mode concentration des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra vous empêche d’accéder à une liste prédéfinie d’applications et affiche également un minuteur vous indiquant pendant combien de temps vous avez réussi à vous passer d’un smartphone ultra connecté.

À vous de configurer les réglages qui vous conviennent pour chaque scénario pendant lequel vous souhaitez ne pas être distrait. Bon à savoir : le mode concentration est disponible directement via une tuile dans le panneau des raccourcis.

Optimisez la qualité audio

Samsung n’a pas intégré de prise jack sur ses Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Or, s’il supprime un composant, le géant sud-coréen laisse encore la possibilité aux utilisateurs de personnaliser la qualité audio dont ils profiteront avec leurs casques ou écouteurs.

N’hésitez donc pas à aller dans la rubrique Sons et vibrations avant de cliquer sur Qualité et effets sonores. Dans ce menu, vous pourrez activer l’option Dolby Atmos également accessible depuis le panneau des raccourcis.

Ce n’est pas tout. Vous avez aussi accès à un égaliseur pour profiter de la signature audio qui vous sied le plus, voire de l’établir vous-même. C’est ici aussi que vous jouissez d’Adapt Sound : une fonctionnalité qui promet de définir la meilleure qualité audio en fonction de votre âge.

Rappelons à cet égard qu’en vieillissant, l’être humain a tendance à entendre moins bien les fréquences élevées avant de voir son ouïe se détériorer également sur les médiums et les basses.

Adapt Sound vous offre aussi la possibilité de tester votre audition. Le smartphone va diffuser dans vos écouteurs une série de son. En fonction de la manière dont vous entendez chacun d’entre eux, vous allez pouvoir définir un profil audio qui vous correspond.

Jouez avec le poinçon

Le poinçon dans la dalle du Samsung Galaxy S20 — et des S20+ et S20 Ultra — se situe tout en haut au centre. Ce trou étant très discret, vous ne serez pas gêné par le capteur photo frontal. Cela ne vous empêche pas toutefois de trouver des manières rigolotes d’adapter votre fond d’écran en fonction.

Pour cela, le mieux est encore de trouver une image comportant une sphère sur la partie haute. Vous n’avez pas forcément besoin que celle-ci soit parfaitement adaptée au format ou à la diagonale d’écran.

Personnellement, j’ai opté pour un dessin minimaliste du personnage de Tsuyu dans My Hero Academia. L’image originale étant au format paysage, je l’ai téléchargée telle quelle avant de l’afficher sur mon smartphone.

J’ai ensuite zoomé dans l’image afin de faire en sorte que l’une des espèces d’antennes du personnage se superpose au trou dans l’écran. J’ai ensuite fait une capture d’écran et me suis retrouvé avec un fond d’écran parfaitement adapté.

La seule contrainte de cette technique est de prendre une image en assez bonne qualité pour ne pas souffrir d’un wallpaper tout flou.

Illuminez vos notifications

Il n’y a pas de LED de notifications sur les trois Galaxy S20 de Samsung. En compensation, le constructeur sud-coréen éclaire les bords de l’écran éteint lorsque vous recevez une notification afin d’attirer votre attention. Ces effets lumineux sont personnalisables.

Pour ce faire, ouvrez les paramètres d’écran du téléphone et partez en quête de la rubrique Écran latéral. Dans la page qui s’affiche, vous allez voir l’option Notification lumineuse. Cliquez dessus puis sur Style de luminosité. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner l’effet qui vous plaît le plus, la couleur à afficher et régler quelques paramètres comme la transparence ou la durée.

Mode sombre, 120 Hz et couleurs affichées

Parlons un peu du mode sombre. Celui-ci s’offre à vous tout en haut de l’écran dès que vous vous rendez dans les paramètres d’écran. Grâce à lui, vous allez pouvoir noircir l’interface pour moins agresser vos petits yeux. Vous pouvez décider de laisser cette option laisser toujours activée, mais vous avez aussi la possibilité de la programmer en fonction d’horaires prédéfinis ou, tout simplement, du lever et du coucher du soleil.

Le mode sombre est également disponible depuis une tuile dédiée dans le panneau des raccourcis.

Toujours dans les options de l’écran, et pour le confort des yeux et de l’utilisation au quotidien, allez jeter un œil du côté du taux de rafraîchissement via l’onglet Fluidité des mouvements. Vous avez en effet le choix entre un mode classique à 60 Hz ou un mode à 120 Hz beaucoup plus fluide.

Cela se ressent grandement sur toutes les animations ou pendant que vous faites défiler des éléments dans une interface. Ce n’est pas sans conséquence sur l’autonomie, mais on vous recommande vivement de tester.

N’hésitez pas non plus à faire un tour dans le mode d’écran qui influence la palette des couleurs pouvant être affichées sur la dalle. On vous recommande de garder le mode vif pour profiter d’une grande variété des tonalités, mais pensez à bouger d’un cran vers le chaud la jauge de la température.

De cette manière, vous n’aurez pas à souffrir de teintes trop bleutées.

Adapter l’appareil photo à vos besoins

Par défaut, l’application de l’appareil photo des Galaxy S20 affiche trois types de prise de vue : photo, vidéo, single take. Toutes les autres options comme le portrait ou le mode professionnel se cachent dans la rubrique Plus.

Ainsi, si vous utilisez beaucoup le mode nuit par exemple, il n’est pas forcément très agréable de devoir effectuer deux clics avant d’y accéder. Heureusement, Samsung vous laisse réajuster cela à votre guise.

Allez dans cet onglet Plus et restez appuyé sur l’une des options proposées avant de la faire glisser dans la barre du bas, à l’endroit qui vous convient.

Si vous changez d’avis, vous n’avez qu’à faire l’exact même glisser-déposer, mais dans l’autre sens.

Partagez vos fichiers avec Quick Share

Quick Share est la nouvelle fonction de partage proposée par Samsung et qu’on espère voir sur davantage de smartphones de la marque. En attendant, même si elle n’est réservée qu’aux très récents modèles haut de gamme, elle reste intéressante à découvrir.

Pour en profiter, il faudra activer Quick Share. Vous pouvez faire cela grâce à la tuile dédiée dans le panneau des raccourcis. Ensuite, si vous voulez envoyer une photo, ouvrez cette dernière et appuyez sur le bouton de partage.

Parmi les options proposées, vous verrez, en première ligne, les autres utilisateurs de Quick Share à qui vous pouvez envoyer le fichier. Cliquez sur le macaron correspondant et attendez que votre contact accepte le transfert. Quelques secondes après, le tour est joué.

Choisissez votre navigation par gestes

Samsung propose deux navigations par gestes pour faire disparaître la barre de navigation. À vous de choisir donc. Vous préférez peut-être remplacer les touches traditionnelles (Accueil, Retour et Multifenêtres) par des glissements de pouce vers le haut. Grosso modo, au lieu d’appuyer sur une icône, vous n’avez plus qu’à passer le pouce sur l’endroit qui correspond.

Ou peut-être souhaitez-vous opter pour la logique de Google où un glissement depuis une bordure de l’écran permet de revenir en arrière et où le même geste depuis la bordure du bas ramène à l’écran d’accueil. Pour afficher toutes les applications ouvertes, réalisez le même geste que pour retourner à l’accueil, mais restez appuyer au centre de l’écran à la fin du glissement.

Ces options se trouvent dans les paramètres d’écran. Tapez sur Barre de navigation puis sélectionnez Mouvements en plein écran. Vous aurez alors accès à la touche Options supplémentaires pour choisir l’option que vous préférez.

