Samsung OneUI 2.1 : les Galaxy S10 et Note 10 reçoivent des nouveautés du Galaxy S20

Samsung a lancé le déploiement de la mise à jour OneUI 2.1 pour les Galaxy S10 et Note 10. Plusieurs nouveautés du Galaxy S20 ne lui sont plus exclusives.

C’est désormais un classique, le nouveau fleuron d’une marque s’accompagne en général d’une mise à jour logicielle ajoutant de nombreuses fonctionnalités dans le système.

C’était le cas du Galaxy S20 et le logiciel est d’ailleurs l’un de ses grands points forts grâce à l’interface Samsung OneUI.

Ces nouveautés logicielles sont ensuite proposées, quand elles sont compatibles, avec d’anciens terminaux. Les Samsung Galaxy S10 et Note 10 vont justement être mis à jour vers OneUI 2.1 pour profiter de certaines nouvelles fonctions.

Des nouveautés en photo et vidéo

L’essentiel des nouveautés proposées a un rapport avec les fonctions photo du smartphone.

Appareil photo

D’abord dans l’application appareil photo elle-même, Samsung a ajouté le mode « Single Take » qui permet de capturer plusieurs photos et vidéos pendant 10 secondes et vous sélectionne, avec un algorithme, la meilleure photo prise dans l’instant.

Le Samsung Galaxy S10 a également le droit à un mode nuit amélioré, alors que le Galaxy Note 10 reçoit le mode « Night Hyperlapse ».

Dernière nouveauté de l’appareil photo, l’utilitaire permettant de créer de nouveaux filtres et les appliquer à ses futures photos.

Le mode vidéo a également le droit à une nouveauté avec l’option « Pro Video » qui permet d’accéder à des réglages supplémentaires, notamment la gestion de la sensibilité ISO.

Galerie

Ce n’est pas le nombre de nouveautés qui fait l’importance d’un patch. La mise à jour de la Galerie semble légère, mais c’est deux fonctions bien pratiques qui sont ajoutées à l’application.

Premièrement, elle est désormais capable de regrouper les photos prises dans la même situation, avec le même sujet, bref vos différentes tentatives pour prendre une belle photo. Cela permet d’avoir une vue bien plus légère, sans répétition, de ses différentes photos.

La galerie gagne aussi la fonction de crop rapide sur le Galaxy Note 10, qui permet en un clic de recadrer automatiquement une photo autour de son sujet.

Partage rapide

Une fois que vos photos ont été prises et retouchées, vous voulez sans doute les partager. C’est justement la dernière nouveauté de cette mise à jour, l’arrivée de la fonction « quick share ».

Comme son nom l’indique, elle permet de partager rapidement vos photos, vidéos ou fichiers directement avec plusieurs personnes à proximité.

C’est l’équivalent, chez Samsung, de la fonction AirDrop d’Apple.

Déploiement dès le mois de mars

Le déploiement de Samsung OneUI 2.1 commence dès ce mois-ci pour les Galaxy S10 et Note 10. On imagine que la mise à jour sera proposée ensuite sur d’autres appareils comme la gamme Galaxy A.