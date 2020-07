Samsung Galaxy M31s : la charge rapide arrive enfin sur l’entrée de gamme

Samsung a dévoilé son Galaxy M31s. Réservé pour l'instant au marché indien, ce smartphone d'entrée de gamme profite d'un capteur principal de 64 mégapixels et d'une batterie de 6000 mAh avec charge rapide 25 W.

S’il y a bien un domaine dans lequel Samsung s’est fait dépasser ces dernières années par ses concurrents chinois, c’est celui de la charge rapide. Alors qu’on trouve maintenant des smartphones avec une charge de 30, 40 ou 60 W, le constructeur coréen est, en effet, longtemps resté cantonné à de la charge 15 W avant de passer aux 25 W pour ses derniers modèles haut de gamme.

Il semble finalement que Samsung soit prêt à pousser davantage la charge rapide, y compris sur ses autres segments tarifaires. Ce jeudi, le constructeur a annoncé l’arrivée du Galaxy M31s en Inde.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un smartphone dérivé du Samsung Galaxy M31 lancé en mars dernier. On retrouve ainsi des caractéristiques très proches avec un écran Oled de 6,5 pouces — contre 6,4 pour le Galaxy M31 — doté cette fois d’un poinçon en haut de l’écran et non pas d’une fine encoche. Concernant la mémoire, le smartphone est équipé de 6 ou 8 Go de RAM, selon les versions, et de 128 Go de stockage. On va également retrouver un lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Un capteur photo principal de 64 mégapixels

Il compte aussi sur une puce Exynos 9611, la même que sur le Galaxy M31 ou le Galaxy A51, ainsi que quatre appareils photo au dos : un mode principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

Mais ce qui distingue le plus le Galaxy M31s du Galaxy M31 classique, c’est sa batterie. Le smartphone dispose ainsi d’une batterie de 6000 mAh, identique à celle du M31, mais capable de se recharger à une puissance de 25 W. De quoi assurer, selon Samsung, une charge complète de 0 à 100 % en 97 minutes. Rappelons que le Galaxy M31, que nous testerons prochainement, est, quant à lui, compatible avec une charge 15 W au mieux.

Pour l’heure, le Samsung Galaxy M31s n’a été annoncé qu’en Inde où il sera commercialisé à partir du 6 août au prix de 19 499 roupies, soit 222 euros HT, pour la version 6 Go, et à 21 499 roupies (244 euros) pour la version 8 Go. Nous avons interrogé Samsung pour savoir si le smartphone sera également lancé en France et nous mettrons cet article à jour en cas de réponse.