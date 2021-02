Samsung aiderait Google, Oppo et Xiaomi pour leurs smartphones pliables

Google, Oppo et Xiaomi développeraient leurs propres smartphones pliables, avec des designs différents. Samsung Display serait de la partie.

Depuis le lancement du Galaxy Fold en 2019, le marché des smartphones pliables peine à décoller. On sent que le potentiel est là, d’autant plus depuis que Samsung et Huawei semblent avoir perfectionné leur design avec le Galaxy Z Fold 2 et le Huawei Mate X2.

Le décollage viendra peut-être de la génération de ce genre de format, grâce à l’arrivée d’autres marques. Ça tombe bien, c’est justement ce que Samsung Display serait en train de préparer avec plusieurs constructeurs de smartphones.

Plusieurs formats d’écrans pliables différents

Le site The Elec rapporte aujourd’hui que Samsung Display serait en contact avec Oppo, Xiaomi et Google, pour développer des smartphones équipés d’écrans pliables OLED. Les marques n’utiliseraient toutefois pas les mêmes designs.

Oppo par exemple, ferait appel à un écran qui se plierait verticalement, à la manière du Galaxy Z Flip, pour une dalle qui mesurerait entre 7,7 pouces de diagonal dépliée, avec un écran secondaire de 1,5 à 2 pouces, quand le smartphone est replié.

Xiaomi de son côté, aurait complètement revu son design comparé aux premiers prototypes montrés. La marque chinoise souhaiterait désormais faire un smartphone pliable avec un écran se repliant vers l’intérieur, plutôt que vers l’extérieur.

C’est évidemment moins impressionnant, mais plus réaliste. Il est déjà difficile de maitriser la fabrication en masse et l’intégration d’un écran se dépliant depuis l’intérieur. Un écran se repliant à l’extérieur est encore plus difficile à maitriser, puisqu’il faut protéger la dalle des éventuelles rayures, mais aussi jouer avec un angle de courbure plus large. L’écran extérieur ferait 6,38 pouces, alors que l’écran intérieur ferait 8,03 pouces déplié.

Google préparerait bien un smartphone pliable

Enfin il y a la mention plus surprenante de Google. Alors qu’on pensait la marque centrée sur des smartphones Pixel à prix raisonnable, le géant américain souhaiterait développer un appareil pliable. On sait seulement que Google aurait commandé à Samsung Display des écrans de 7,6 pouces OLED pliables.

Difficile de savoir si Google souhaite réellement en faire un produit commercialisé, ou si la marque travail plutôt à un kit de développement pour pousser le développement des appareils pliables sur Android.