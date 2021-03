Samsung travaillerait sur un smartphone pliable à double charnière

Des sources internes font état d'un téléphone à double charnière qui se déplierait au format tablette. Celui-ci pourrait être dévoilé avant la fin de l'année et viendrait en plus du Galaxy Z Fold 3, prévu pour juillet.

Samsung laissait entendre, la semaine dernière, qu’il ferait l’impasse sur le Galaxy Note cette année pour cause de pénurie de composants. La marque semble en revanche plancher sur un autre appareil, s’inspirant du design des Galaxy Z Fold. Celui-ci proposerait un format tablette tout en tenant dans une poche, grâce à un design à double charnière.

Une tablette 16:9

Des sources anonymes travaillant pour Samsung et l’industrie mobile coréenne font état, auprès du quotidien japonais Nikkei, d’un appareil pliable à double charnière. Ce dernier pourrait être annoncé avant la fin de l’année. Il s’appuierait sur des brevets existants afin de créer une tablette au format 16:9 une fois entièrement déplié. Celui-ci serait bien plus pratique que le format d’écran proposé actuellement sur les Galaxy Z Fold, notamment pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux.

Ce nouvel appareil viendrait compléter la gamme existante et s’ajouterait au Galaxy Z Fold 3, dont l’annonce est prévue en juillet. À ce stade, aucune information officielle n’a été dévoilée par Samsung concernant cet appareil. Il n’est même pas certain que celui-ci serait un téléphone à proprement parler, ni même s’il sera effectivement commercialisé. Il reste néanmoins appréciable que la marque continue d’innover et d’explorer de nouveaux formats d’appareils.