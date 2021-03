Samsung Galaxy Tab A7 Lite : à peine plus petite qu’un smartphone Z Fold 2

Samsung s'apprête à annoncer deux nouvelles tablettes Android à en croire Evan Blass. Un format 7 pouces et un format 12,4 pouces avec une fiche technique allégée.

Sur le papier, elle est semble désormais si petite cette Galaxy Tab A7 Lite en comparaison avec le Z Fold 2. Alors en effet, c’est une tablette qui n’a pas encore été annoncée, mais cela devrait pas tarder à en croire Evan Blass qui a publié des photos et une fiche technique.

7 pouces pour un format compact

Il y a une époque où les tablettes 7 pouces faisaient futur, à l’instant de l’iPad Mini mais aussi de l’Asus Nexus 7. Le leaker Evan Blass continue sa lancée de leaks à propos de Samsung, après le Galaxy Book Pro, avec la Galaxy Tab 7 Lite. C’est un format 7 pouces de diagonale avec un SoC MediaTek Helio P22T, 3 Go de mémoire RAM et une capacité de batterie de 5 100 mAh. Nous sommes donc vraiment face à une tablette très modeste.

Une seconde tablette Galaxy A7 Lite de 12,4 pouce est également prévue, elle serait équipée cette fois d’un SoC Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM et surtout avec la 5G. Celle-là devrait être annoncée en juin.

Elles viendront compléter la gamme de tablettes coréennes, avec la dernière Galaxy Tab S7+ testée fin 2020. C’est du haut de gamme cette ardoise, elle est équipée d’un écran AMOLED 120 Hz de 12,4 pouces, d’un SoC Qualcomm Snapdragon 865+ épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.