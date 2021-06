Samsung aurait décidé de retirer aussi les adaptateurs des montres Galaxy Watch 4

Repérées après avoir obtenu leur certification chinoise 3C, les prochaines montres Galaxy Watch4 et Galaxy Watch Active4 seraient prochainement commercialisées, mais sans adaptateur secteur pour se recharger.

Il est l’heure du changement chez Samsung. Les prochaines montres connectées Galaxy Watch de la marque sud-coréenne vont opérer une petite révolution en basculant de Tizen vers Wear OS. Mais une autre se prépare.

Deux modèles différents, mais même stratégie

Quatre modèles, deux Galaxy Watch4 et deux Galaxy Watch Active4, ont été repérés lors de demande de certification auprès de la 3C, l’autorité de certification chinoise. Les versions, dans deux tailles différentes (39 mm et 43 mm pour les Active4; en 41 et 45 mm pour les Watch4), semblent destinées au marché chinois, selon GSMArena qui a repéré le chiffre 0 à la fin du numéro de série, spécifique aux mises en vente en Chine. Cela signifie donc que l’annonce des prochains produits est imminente. On parle du mois d’août, aux côtés des prochains smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Si les quatre montres disposeront de leur station de charge par induction, avec une simple alimentation à 5 W. Mais, comme l’a noté le site spécialisé, les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch Active4 ne devraient plus embarquer d’adaptateur secteur pour se recharger, comme c’est désormais le cas des iPhone 12 et autres Samsung Galaxy S21. Un choix aux motivations écologiques avancées (ou, dirons-nous, économiques) qui fait donc des émules… Reste à voir si ce sera le cas partout dans le monde.