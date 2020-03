Momentum True Wireless 2 : Sennheiser s’attaque aux AirPods Pro avec des écouteurs à réduction de bruit

Sennheiser a dévoilé ce vendredi ses nouveaux écouteurs sans fil, les Momentum True Wireless 2. Des écouteurs pour lesquels la marque allemande promet d'avoir écouté les retours des consommateurs en améliorant notamment l'autonomie et en apportant une réduction de bruit active.

L’une des principales tendances de l’année 2020 en matière d’audio risque bien d’être les écouteurs true wireless — sans aucun câble en bon français — dotés d’une fonction de réduction active du bruit. Si Apple et Sony se sont déjà attaqués à ce marché l’an dernier avec les AirPods Pro et les WF-1000XM3, d’autres ont suivi en ce début d’année. Après Audio Technica et ses ATH-ANC300TW ou Klipsch et ses T5 True Wireless ANC, c’est au tour de Sennheiser de dégainer.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

La marque allemande a en effet dévoilé officiellement ce mardi ses nouveaux écouteurs true wireless, les Momentum True Wireless 2. Logiquement, ils prennent la relève des Momentum True Wireless, mais y ajoutent une fonctionnalité de taille : une réduction active du bruit. Celle-ci pourra ainsi être utilisée lors des appels, pour que votre interlocuteur n’entende pas les bruits alentour, mais aussi pour vous, afin de profiter d’une session d’écoute musicale sans interférence extérieure. Pour ce faire, Sennheiser a intégré deux microphones sur chaque écouteur. Les Momentum True Wireless 2 profitent également de modes de réduction du vent ou d’un mode transparence, à l’instar du casque Momentum 3 Wireless.

En outre, Sennheiser annonce une autonomie de sept heures pour ses écouteurs — sans activation de la réduction de bruit — avec 21 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Si les premiers modèles de la marque souffraient d’une autonomie famélique, elle a donc été augmentée pour leurs successeurs. Par ailleurs, ils se mettent désormais automatiquement hors tension lorsqu’ils sont replacés dans le boîtier de recharge, ce qui n’était pas le cas auparavant et avait été fortement reproché au constructeur.

Des écouteurs Bluetooth multipoint

En matière de liaison Bluetooth, les Momentum True Wireless 2 reprennent un design avec un écouteur principal qui transmet les données à l’autre. Ils sont compatibles Bluetooth 5.1 et profitent des codecs AAC, aptX et LHDC. Comme leurs prédécesseurs, les écouteurs sont également compatibles Bluetooth multipoint et peuvent donc être connectés en même temps à plusieurs sources. Le boîtier des Momentum True Wireless 2 se recharge à l’aide d’une prise USB-C, mais n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Enfin, on peut noter que Sennheiser a intégré des contrôles tactiles personnalisables pour chacun des deux écouteurs, qu’ils intègrent les assistants vocaux Google et Siri et qu’ils sont certifiés IPX4, garantissant une résistance aux éclaboussures.

Les écouteurs Sennheiser Momentum 2 Wireless seront disponibles dans le commerce à 299 euros. La version noire sera lancée dès le 1er avril, tandis que le modèle blanc débarquera plus tard, à une date encore inconnue.