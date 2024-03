Ce nouveau micro pratique peut être utilisé facilement avec votre smartphone

Shure lance MoveMic, une gamme de microphones sans fil à pince. Sa particularité : on peut connecter les microphones à un smartphone sans récepteur. L'idée étant de proposer des microphones compacts, faciles à installer, pour commencer rapidement à filmer ou enregistrer.

On connaît principalement Shure pour son fameux microphone SM7B, icône du podcast aujourd’hui. Mais la marque ne commercialise pas que des microphones de podcast : elle se lance dans les microphones de poche, que l’on branche sur un smartphone, avec la gamme MoveMic.

Des microphones qui se connectent directement sur son smartphone

Shure indique dans son communiqué de presse que les micros MoveMic peuvent se connecter directement sur les smartphones iOS et Android via les applications Motiv et Motiv Video. L’idée est clairement de convaincre les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux : journalistes, influenceurs, comédiens, etc. D’ailleurs, l’application permet de diffuser en direct sur Facebook et Shure prévoit d’intégrer les lives YouTube d’ici le printemps.

En réalité, la marque spécialisée dans l’audio semble suivre la tendance des microphones compacts et sans-fil. Rode a son système Wireless Go et DJI sa gamme Mic. Le fabricant commercialise également des récepteurs universels afin de se brancher les MoveMic sur un ordinateur, une caméra, ou pour pouvoir utiliser des applications tierces sur un smartphone. Sans le récepteur, le MoveMic a une portée maximale de 30 mètres.

Les micros MoveMic de Shure : petits et légers

Ce que met également en avant la marque, c’est le design de son nouveau produit. Le MoveMic ne pèse que 8,2 grammes et a des dimensions de 46 par 22 mm. Lorsqu’on le porte, seule une petite partie du micro reste visible à la caméra. Shure précise que le microphone est certifié IPX4, ce qui signifie qu’il est résistant aux projections d’eau dans toutes les directions.

Qui dit microphone sans-fil dit batterie : celle-ci se recharge en USB-C. Selon le constructeur, une charge permet d’enregistrer durant 8 heures maximum. Et grâce à l’étui de chargement vendu avec, on peut obtenir jusqu’à deux charges supplémentaires, soit 24 heures d’enregistrement maximum.

Le MoveMic One (avec un microphone) est vendu à 289 euros en France et le MoveMic Two (avec deux microphones) est quant à lui à 399 euros. Enfin, le récepteur universel est vendu par Shure pour le prix de 199 dollars aux États-Unis : il semble indisponible sur le marché français.