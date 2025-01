Shure dévoile le MV7i, premier microphone avec interface audio intégrée

Le fabricant américain Shure a présenté le 7 janvier au CES 2025 son nouveau microphone MV7i, une innovation qui combine un microphone de qualité professionnelle avec une interface audio intégrée. Cette solution deux-en-un vise à simplifier le processus d’enregistrement pour les créateurs de contenu.

Shure MV7i // Source : Shure

Cette sortie, annoncée lors du CES 2025, coïncide avec le centenaire de Shure, qui célèbre cette année ses cent ans d’innovation dans le domaine de l’audio professionnel. Ainsi, le nouveau microphone Shure MV7i se démarque par sa capacité à gérer deux canaux d’enregistrement simultanés sans matériel supplémentaire.

L’appareil intègre une entrée combo XLR/Jack permettant de connecter directement un second microphone ou un instrument, avec un gain atteignant 60 dB et une alimentation fantôme de 48V. Cette configuration élimine le besoin d’une interface audio externe, réduisant ainsi l’encombrement et la complexité du setup.

Shure MV7i // Source : Shure

Calibrage automatique et détection du type de source

La technologie SmartGate, développée par Shure, calibre automatiquement le gain en fonction de la proximité, du volume et de la dynamique sonore. Le système détecte instantanément le type de source connectée et applique les paramètres DSP appropriés pour optimiser l’enregistrement.

Le MV7i hérite des qualités sonores du microphone MV7+ de la marque tout en y ajoutant des fonctions intéressantes. Ainsi, le microphone embarque un système de réduction de bruit en temps réel et un filtre anti-pop numérique baptisé « Popper Stopper ». Trois types de réverbération sont disponibles.

Shure MV7i // Source : Shure

L’application Motiv Mix, disponible sur ordinateur et appareils mobiles, permet de contrôler l’ensemble des paramètres du microphone. Elle offre trois modes de sortie distincts : le mode Mixdown pour un mixage mono direct, le mode Multitrack pour conserver les pistes séparées, et le mode Stéréo particulièrement adapté aux voix-off avec fond sonore.

Une large compatibilité

La connectivité USB-C certifiée MFi assure une compatibilité avec Mac, Windows et certains appareils mobiles, notamment les iPhone et iPad. Le microphone s’intègre avec n’importe quelle station audio numérique (DAW) et plateforme de streaming, offrant une flexibilité maximale aux créateurs.

Notez la présence d’un châssis métallique, inspiré du légendaire SM7B, qui garantit durabilité et fiabilité. Le panneau tactile LED personnalisable facilite le contrôle du mute et l’affichage des niveaux pendant les sessions d’enregistrement ou les diffusions en direct.

Disponibilité et prix du microphone Shure MV7i

Commercialisé au prix de 389 euros, le MV7i est livré avec un câble USB-C de trois mètres et les instructions pour télécharger les applications Motiv.