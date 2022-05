Sonos Ray : la future barre de son accessible se dévoile en visuels et en caractéristiques

La prochaine barre de son de Sonos devrait être lancée à moins de 300 euros. On sait déjà à quoi elle devrait ressembler et quelles seront les fonctions embarquées

Il y a quelques semaines, on découvrait que Sonos travaillait sur une nouvelle barre de son, connue sous le nom de code de S36 Fury. Cette barre de son, devant accompagner les modèles Beam, Beam Gen 2 ou Arc, fait à nouveau parler d’elle avec un nom définitif et quelques fonctionnalités.

Le site américain The Verge a en effet obtenu plusieurs informations sur les annonces à venir de Sonos. Dans un premier article publié ce mercredi, il dévoile ainsi le nom sous lequel devrait être commercialisée cette nouvelle barre de son Sonos. Il devrait ainsi s’agir de la Sonos Ray d’après des « documents internes » et les sources consultées par The Verge.

La Sonos Ray devrait être le point d’entrée dans la catégorie des barres de son de Sonos. Proposée autour de 249 dollars (235 euros HT), elle serait ainsi plus accessible que les Sonos Arc et Sonos Beam Gen 2, lancées respectivement à 899 et 499 euros. Qui dit modèle entrée de gamme dit également fonctionnalités plus limitées. Si la barre de son devrait logiquement intégrer l’écosystème d’enceintes connectées de Sonos, elle de profiterait cependant d’aucun microphone, empêchant ainsi l’utilisation d’un assistant vocal ou des appels en Bluetooth. La barre de son devrait par ailleurs proposer uniquement un son horizontal 3.1, sans compatibilité avec Dolby Atmos ou DTS:X, mais avec une compatibilité 5.1 en la connectant à d’autres enceintes Sonos placées à l’arrière. Plus encore, la barre de son Sonos Ray ne devrait pas profiter d’une connectique HDMI. Elle devrait ainsi être dotée uniquement d’entrée audio numérique, ainsi que d’une prise Ethernet.

La Sonos Ray // Source : Ktronix La Sonos Ray // Source : Ktronix

On devrait en savoir plus sur la Sonos Ray dans « les prochaines semaines », période d’officialisation annoncée par le site The Verge.

Un assistant vocal également dans les tuyaux

Le site américain a également appris que le constructeur travaillait en parallèle sur son propre assistant vocal : Sonos Voice. Si celui-ci ne serait pas proposé sur la Sonos Ray — absence de microphones oblige — il arriverait au sein des produits Sonos existant grâce à une mise à jour logicielle prévue pour le 1er juin prochain.

Concrètement, cet assistant vocal sera proposé en plus de Google Assistant et d’Amazon Alexa et permettra aux utilisateurs de lancer de la musique simplement à la voix simplement en prononçant « Hey Sonos ». The Verge cite par exemple une compatibilité avec plusieurs services de streaming de musique comme Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer et Sonos Radio. Cependant, Spotify et YouTube Music semblent pour l’heure exclus du dispositif.

On sait depuis plus d’un an que Sonos travaille également sur son premier casque audio. Néanmoins, on ignore encore s’il sera lancé lui aussi dans les prochaines semaines aux côtés de l’assistant vocal de la marque ainsi que de sa nouvelle barre de son d’entrée de gamme.

