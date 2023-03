Sonos lance de nouvelles enceintes pour concurrencer le HomePod 2

Sonos a dévoilé deux nouvelles enceintes connectées, une petite Era 100 et une Era 300 plus volumineuse, compatible avec l'audio spatial.

On s’y attendait depuis plusieurs mois, c’est enfin fait : Sonos a présenté ce mardi ses nouvelles enceintes connectées, les Sonos Era 100 et Sonos Era 300.

Il s’agit de deux enceintes à l’architecture revue pour compléter la gamme actuelle du constructeur américain. Ainsi, si la Sonos Era 100 vient remplacer la Sonos One lancée en 2017, la Sonos Era 300 propose quant à elle un nouveau design avec un positionnement distinct et un son 3D grâce à Dolby Atmos.

Une Sonos Era 100 pour remplacer la Sonos One

La Sonos Era 100 propose donc un gabarit assez proche de celui de la Sonos One, quoiqu’un peu plus haute, avec des dimensions de 183 x 120 x 131 mm. Il s’agit d’une enceinte dotée de trois amplificateurs de classe D accompagnant deux tweeters stéréo pour les aigus et un midwoofer chargé pour sa part des graves et des médiums. L’enceinte profite également de plusieurs microphones pour capturer au mieux votre voix, notamment avec l’assistant Amazon Alexa.

Du côté de la connectivité, outre la connexion Wi-Fi, classique pour des enceintes Sonos, la Sonos Era 100 est en outre compatible avec le Bluetooth. Elle embarque par ailleurs une prise USB-C qui va permettre d’y connecter, moyennant un adaptateur dédié, une source filaire — par exemple une platine vinyle. L’enceinte n’est pas une enceinte nomade et ne profite donc pas d’une batterie.

Une Sonos Era 300 compatible Dolby Atmos

De son côté, la Sonos Era 300 se distingue par sa solution acoustique plus poussée encore. L’enceinte profite pour cela de six amplificateurs chargés d’alimenter quatre tweeters pour les aigus et les médiums et deux caissons pour les basses.

On a affaire ici à une architecture stéréo avec une bonne séparation des canaux gauche et droite. Surtout, l’enceinte est compatible avec le protocole Dolby Atmos pour la musique et va permettre de jouer des morceaux en audio 3D. Dommage cependant, cette compatibilité avec le standard de Dolby n’est proposée que sur Amazon Music et Apple Music — et non pas sur Tidal, lui aussi compatibles Dolby Atmos. L’enceinte se positionne donc comme un concurrent direct à l’Apple HomePod 2 lancé quelques semaines plus tôt. On va également retrouver la même connectivité que sur le modèle plus compact ainsi que des fonctions identiques.

Une meilleure compatibilité avec les smartphones Android

Parmi ces fonctions, Sonos a d’ailleurs ouvert un peu plus son écosystème aux utilisateurs de smartphones Android. Jusqu’à présent, le constructeur nécessitait d’utiliser un iPhone pour calibrer le son des enceintes dans une pièce — en raison des microphones calibrés des smartphones d’Apple. Désormais, les utilisateurs de smartphones Android pourront eux aussi effectuer cette calibration, non pas en passant par les micros de leur téléphone, mais à l’aide de ceux embarqués directement sur les enceintes.

Les nouvelles enceintes de Sonos seront disponibles dans le commerce à partir du 28 mars prochain. Elles seront proposées en deux coloris — noir ou blanc — avec du plastique recyclé. La Sonos Era 100 sera proposée en France au prix de 229 euros tandis que la Sonos Era 300 sera affichée à 499 euros. D’ici là, vous pouvez retrouver notre prise en main des Sonos Era 100 et Era 300.



au meilleur prix ? Où acheter la Sonos Era 100 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment



au meilleur prix ? Où acheter la Sonos Era 300 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.