Sonos : ça y est, on sait tout des futures enceintes concurrentes du HomePod

Le site américain The Verge a livré de nombreuses informations et visuels au sujet des deux prochaines enceintes de Sonos, les Era 100 et Era 300.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs se font insistantes au sujet de nouvelles enceintes connectées de la part du constructeur américain Sonos. Après avoir livré plusieurs informations ces dernières semaines, le site spécialisé The Verge est allé plus loin en dévoilant, dans un article, plusieurs images des futures Sonos Era 300 et Sonos Era 100.

Alors que les deux enceintes n’ont pas encore été officiellement présentées par Sonos, c’est une pluie de détails que nous livre The Verge dans son article publié lundi 20 février. Outre plusieurs photos des deux enceintes, le site américain dévoile non seulement le prix attendu des deux enceintes connectées, mais également une bonne part de leurs caractéristiques.

La Sonos Era 100 // Source : The Verge La Sonos Era 100 // Source : The Verge

Ainsi, la Sonos Era 100 devrait se présenter comme des enceintes cylindriques relativement classiques dont l’aspect n’est pas sans faire penser à la Sonos Move. Selon les informations de The Verge, l’enceinte devrait logiquement être compatible avec l’écosystème Wi-Fi 6 de Sonos, mais pourrait également permettre la lecture de fichiers musicaux transmis en Bluetooth 5.0 ou à l’aide de la connectique USB-C intégrée. La Sonos Era 100 devrait également intégrer une prise auxiliaire afin de permettre la lecture de sources externes comme une platine vinyle. « Il vaut mieux la voir comme une Sonos One évoluée avec de meilleures performances (dans l’idéal) », décrit The Verge à propos de la Era 100, précisant que le constructeur aurait intégré un deuxième tweeter pour les aigus, afin de permettre une véritable scène stéréo, ainsi qu’un mid-woofer plus large pour davantage de puissance dans les graves.

Une Sonos Era 300 conçue pour l’audio spatial

De son côté, la Sonos Era 300 devrait être davantage taillée pour l’audio spatial. Son design ressemble trait pour trait à celui aperçu dans un schéma déjà dévoilé par The Verge il y a de nombreux mois. Outre la connectique, identique à celle de la Era 100, la Era 300 devrait profiter de six haut-parleurs dirigés aussi bien vers l’avant, la gauche et la droite que vers le haut. Il faut dire qu’à l’instar du nouvel HomePod 2 d’Apple, la Sonos Era 300 devrait être compatible avec les formats audio Dolby Atmos.

La Sonos Era 300 // Source : The Verge La Sonos Era 300 // Source : The Verge

Parmi les autres nouveautés de ces deux enceintes, The Verge affirme qu’elles seront les premières de Sonos à être compatible avec la calibration Trueplay non seulement sur iPhone — comme c’était déjà le cas — mais également depuis les smartphones Android grâce aux micros intégrés aux enceintes.

Pour l’heure, on ignore encore l’ensemble des caractéristiques de ces deux enceintes, tout comme leur tarif précis — The Verge table sur un prix de 250 dollars pour la Era 100 et de 450 dollars pour la Era 300. On devrait en savoir plus à leur sujet dans les prochaines semaines. Pour rappel, Sonos compte multiplier les lancements dans le courant de l’année 2023, en se lançant sur d’autres marchés. On s’attend notamment à un potentiel casque audio, le premier modèle du genre de la part de la firme américaine.

