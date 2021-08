PS Now : action, parkour et touche rétro pour un mois d’août de haut vol

Pour poursuivre dans la douceur de l'été, le PlayStation Now s'enrichit en août de trois titres de grande qualité. L'étrange futur de NierR : Automata, celui plus cyberpunk de Ghostrunner, ainsi que le côté délicatement rétro d'Undertale vous attendent vous attendent dès ce 3 août.

Après un mois de juillet dense avec notamment Red Dead Redemption II ou encore God of War et Nioh 2, l’été se poursuit en pente douce sur le PlayStation Now. Pour le mois d’août, Sony ajoute trois jeux loin d’être dénués d’intérêt qui vont faire plaisir aux amateurs de RPG japonais, d’ambiance futuriste et de jeux rétro.

Les jeux ajoutés en août 2021

Tous ces titres rejoignent le catalogue du PS Now le 3 août et seront jouables sur PS4, PS5 et PC, en téléchargement ou en streaming.

NieR : Automata (jusqu’au 1 er novembre)

novembre) Ghostrunner

Undertale

Il y en a pour tous les goûts en ce mois d’août. Sony continue de mettre les petits plats dans les grands pour doper son service de jeux en streaming et en téléchargement disponible sur PS4 et PS5, mais aussi PC. Le PlayStation Now compte donc trois arrivants de marque. À commencer par NierR : Automata, un RPG d’action salué par la critique avec son futur où des androïdes doivent combattre une menace mécanique venue d’un autre monde. Un futur dystopique que l’on doit au studio Platinum Games.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Si vous préférez la science-fiction plus « traditionnelle », tournez-vous vers Ghostrunner. Un titre à la première personne qui va ravir les amateurs de parkour partis à l’assaut d’une immense tour en plein cœur d’une mégalopole. Katana monomoléculaire à la main, il faudra faire preuve de réflexes pour éviter les tirs ennemis. Prêts pour des combats affûtés et nerveux ?

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Dans un style totalement différent, Undertale est à découvrir. Ce jeu d’exploration vertical propose une tout autre expérience, dans un RPG coloré où chaque ennemi peut être vaincu avec violence. Vous êtes un petit être tombé dans un monde souterrain envahi de monstres. Négociez, dansez, murmurez ou bien détruisez tout sur votre passage, il y en a pour toutes les stratégies de combat !

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid