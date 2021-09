PS5 : la mise à jour améliore les performances de la console

La mise à jour majeure de la PS5 apporte des nouveautés intéressantes, mais aussi une surprise : un boost de performances dans les jeux.

La mise à jour majeure de la PS5 était attendue. Après un beta test pendant l’été, les joueuses et les joueurs de PS5 peuvent télécharger le nouveau firmware depuis le 15 septembre 2021. Ce nouveau firmware apporte notamment la possibilité d’installer un SSD supplémentaire dans la console, mais aussi le 3D Audio sur les téléviseurs entre autres. On apprend désormais que cette mise à jour améliore également les performances de la console.

Des jeux avec des performances plus stables

C’est comme souvent le média Digital Foundry qui a débusqué cette nouveauté. Le spécialiste de l’évaluation des performances des jeux a remarqué que plusieurs titres de la PS5 proposaient de meilleures performances après l’installation de la mise à jour.

Ainsi sur le jeu Control par exemple, on observe sur les captures que le jeu tourne en moyenne avec quelques images par seconde de plus depuis la mise à jour du firmware.

Même constat sur Devil May Cry 5. Comme vous pouvez le voir sur la courbe, le nouveau firmware n’empêche pas les chutes de fréquences, mais la courbe des performances après la mise à jour se maintient généralement au-dessus de la courbe précédent la mise à jour.

Passer de 50 à 52 images par seconde, ce n’est pas non plus une révolution qui va bouleverser l’expérience d’un jeu, mais c’est un bonus appréciable, d’autant qu’il arrive avec une simple mise à jour système.

D’où vient ce gain de performances ?

Sony n’a pas détaillé les raisons de ce gain observé de performances dans certains jeux PlayStation 5. En dehors de quelques optimisations du système d’exploitation, on peut surtout parier sur une mise à jour des pilotes graphiques de Sony. Et oui, nos consoles modernes ne sont ni plus ni moins que des PC et, comme des PC, elles utilisent des pilotes pour la puce graphique faisant le lien entre le logiciel et le matériel. C’est le genre de gain de performances que l’on observe sur PC quand AMD ou Nvidia propose des pilotes optimisé pour un nouveau titre.

La PlayStation 5 comme les Xbox Series ont été lancés « à chaud » en pleine pandémie, et il est clair que certaines parties du développement n’étaient pas aussi avancées que les deux fabricants l’auraient souhaité. Les mises à jour logiciel post-lancement permettent justement de corriger le tir au fur et à mesure.