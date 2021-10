Ouf, la PS4 se débarrasse d’un souci qui aurait empêcher de jouer hors ligne

Certains joueurs de PS4 s'inquiétaient qu'on ne puisse pas lancer les jeux hors ligne. Sony a réglé le problème dans la dernière mise à jour de la console.

L’angoisse de voir un jour son ancienne console ne plus pouvoir lancer les jeux… c’est ce qui un temps a pu planer sur la tête de nombreux possesseurs de la PS4.

En cause : la pile CMOS qui alimente la carte mère et lui permet de rester à l’heure et la manière dont la console réagit lorsque celle-ci vient à tomber à plat. Vous allez voir, c’est plus simple que cela en a l’air.

La PS4 n’aime pas ne plus être à l’heure

Lorsque la batterie CMOS est retirée ou si elle vient à mourir, votre console ne peut plus continuer à compter les heures lorsqu’elle n’est pas allumée. Résultat, si elle veut retrouver la bonne heure, elle devra automatiquement se connecter au PSN (PlayStation Network) pour récupérer l’heure à chaque fois que vous lancez un jeu, physique ou téléchargé, sur votre console. En cas d’échec, les jeux ne peuvent pas être lancés.

Au-delà du souci que cela pouvait poser pour la capacité à jouer hors ligne, cette manœuvre avait une conséquence grave sur la durée de vie de la console. Car le jour où le PSN arrêtera de fonctionner sur l’appareil (on en est encore loin puisque la PS3 le supporte encore), il n’aurait plus été possible de vérifier l’heure, et donc la console en serait théoriquement venu à ne plus pouvoir lancer aucun jeu.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mais pas de panique. Selon plusieurs sources, la dernière mise à jour de la PS4 règle le problème. Plusieurs utilisateurs rapportent avoir réussi à lancer leurs jeux hors ligne, même après avoir retiré la pile. Apparemment, les trophées pouvaient même être remportés, mais avec une date complètement fausse. Un utilisateur a par exemple débloqué un trophée à la date suivante : 31 décembre 1969.

En revanche, chose étrange, Sony n’a pas daigné communiquer sur la résolution de ce problème dans la patch notes de ladite mise à jour. Mais sauf rebondissement, il devrait donc désormais pouvoir être possible de continuer à lancer en boucle The Last of US 2 ou Uncharted 4 dans 10 ans si vous le souhaitez.