Comment la PS5 Pro compte offrir 45% de performance en plus que la PS5

La PS5 Pro serait sans surprise la console la plus puissante de Sony. Aujourd’hui, on peut mettre des chiffres sur cette idée grâce au leak relayé par le YouTubeur Moore’s Law Is Dead.

D’ici la fin 2024, on devrait voir poindre la PS5 Pro et son SoC AMD baptisé Trinity. À l’instar de la PS4 Pro en son temps, cette nouvelle puce lui octroierait un supplément de puissance non négligeable.

Jusqu’alors, les rumeurs faisaient état de +50 ou +60% de performances graphiques en plus par rapport à la PS5. À en croire les infos de Moore’s Law Is Dead, il faudrait se contenter d’un +45%, ce qui est déjà très honnête.

Autre point intéressant, la gestion du ray-tracing serait bien plus efficiente. Cette fonction aurait été au cœur du développement du nouveau processeur graphique de la PS5 Pro. Grâce à cela, la nouvelle console de Sony serait entre deux et quatre fois plus performante en la matière que la version standard, slim ou fat.

Si l’on veut avancer des données brutes, cette PS5 Pro aurait une puissance de 33,5 TFLOPS. En comparaison, la Xbox Series X se fixe à 12,15 TFLOPS alors que la PS5, récemment mise à jour, est au bas du tableau avec 10,28 TFLOPS.

PSSR, l’intelligence artificielle au service des performances

Mais Sony ne s’en tiendrait pas aux performances brutes et préfère optimiser son système. C’est là qu’interviendra l’intelligence artificielle sur la PS5 Pro. Sous l’acronyme PSSR se cache le PlayStation Spectral Super Resolution, une technologie de mise à l’échelle et « d’anti-aliasing temporel », accélérée par l’apprentissage automatique.

En d’autres termes, il s’agit-la d’un équivalent au DLSS de Nvidia et donc d’une technologie permettant de rendre des jeux en 1080p puis de les upscaler en 4K sans affecter la qualité de l’image.

L’apport d’un DLSS maison permettrait à Sony de déverrouiller le jeu en 4K à 120 fps. Actuellement, la PS5 propose le plus souvent de choisir entre un mode Performance qui favorise la fluidité et un mode Fidélité qui met l’accent sur la qualité graphique, mais en 30 fps. L’expérience de jeu en serait transformée.

La PS5 Pro serait attendue pour la fin de l’année. Les plus récentes rumeurs évoquent une sortie effective en novembre 2024 afin de respecter la fenêtre des fêtes de fin d’année.