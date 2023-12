La PS5 Pro pourrait avoir un atout implacable face à la Xbox Series X

Sony serait bien au travail sur une PlayStation 5 Pro pour la fin de l'année. En plus d'un supplément de puissance brute, elle proposerait une solution propriétaire de Sony similaire au DLSS de Nvidia.

Les développeurs de jeux vidéo font face à un défi important depuis plusieurs années. Comment à la fois augmenter la fidélité graphique des jeux, avec des effets très gourmands comme le ray tracing, la définition d’affichage, avec le passage à la 4K, sans ruiner les performances ? Sur PC, c’est le DLSS de Nvidia qui a amené une solution.

Cette technologie permet, pour rappel, d’augmenter la définition d’une image par IA à la volée. Plus concrètement, on fait tourner un jeu en très basse définition avec tous les effets au maximum, puis on utilise l’IA pour faire passer l’image en full HD ou en 4K. Sur console, Sony souhaiterait proposer une solution de ce type avec la PS5 Pro.

L’ère du DLSS sur console

C’est le journaliste Jeff Grubb qui l’affirme dans son podcast Game Mess, Sony proposerait une technologie propriétaire similaire à ce que propose Nvidia DLSS avec la PlayStation 5 Pro. La nouvelle console intégrerait le hardware nécessaire pour cela, et de gros gains en performance seraient à la clé. Cette idée n’est pas nouvelle, d’autres fuites pointaient vers une telle technologie pour la PS5 Pro. La console serait prévue par Sony pour la fin de l’année 2024.

Ce n’est pas surprenant. Sony travaille sur des technologies d’amélioration de la définition d’affichage depuis au moins la PlayStation 4 Pro. La précédente console « Pro » de Sony n’avait pas la capacité pour afficher les jeux nativement en 4K UHD, malgré sa promesse marketing. Les développeurs ont donc trouvé des solutions comme le checkerboard rendering pour améliorer artificiellement la définition de l’image.

Avec la PlayStation 5 Pro, Sony devrait proposer une fonctionnalité native plus simple à intégrer pour les créateurs de jeu vidéo. Comme le DLSS de Nvidia, elle demanderait du hardware dédié pour ne pas solliciter le GPU et maximiser l’amélioration des performances.

Et la Xbox ?

Sony n’est pas le seul qui pourrait proposer une solution de ce type en 2024. Nintendo devrait dévoiler et commercialiser sa nouvelle génération de console, que l’on nomme pour le moment Nintendo Switch 2. A priori, le fabricant japonais devrait continuer de travailler avec Nvidia pour la solution technique de sa console. La Nintendo Switch 2 devrait donc intégrer le DLSS. D’ici 12 mois, Nintendo et Sony pourraient donc proposer des technologies d’upscaling par IA sur leurs consoles.

Quid de Xbox et de Microsoft alors ? On sait que la firme prépare une nouvelle version de Xbox Series X, mais dont les performances devraient être les mêmes que la Xbox Series X de 2020. La console peut prendre en charge deux technologies. D’abord le FSR 2.0 d’AMD, une solution universelle qui a ses avantages, mais n’atteint pas le niveau de performance du DLSS, faute d’un hardware dédié. Microsoft travaille aussi sur sa propre solution propriétaire avec DirectML, mais à ce stade, ces travaux ne semblent pas être sortis de Microsoft Research. Au lancement en 2020, Microsoft promettait toutefois que sa console était prête pour l’IA.

Les stratégies des trois fabricants de consoles seront une nouvelle fois très intéressantes à suivre en 2024 tant ils semblent partir sur des chemins différents.