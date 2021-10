Le feuilleton de la PS5 : Dbrand revient finalement avec… trois nouvelles coques !

Les coques PS5 sont de retour dans… 3 coloris cette fois-ci ! Dbrand assure Sony ne peut rien faire face à ça.

Les possibilités de personnaliser une PS5 sont limitées. Vous avez le choix entre le modèle avec un lecteur de disque, ou la version 100 % numérique. Bien sûr, dans les deux cas, vous aurez uniquement la possibilité de choisir entre un design blanc et un design… blanc. L’entreprise canadienne Dbrand, connue pour proposer des solutions de personnalisation, avait conçu une coque noire et ils avaient assuré faire les choses en toute légalité.

Sûr de son fait, Dbrand avait même placardé un message en une de son site à l’attention de Sony : « Allez-y, poursuivez-nous ». C’est finalement ce que Sony a fait, ce qui a obligé Dbrand à déférencer sa coque noire. La lettre envoyée à l’entreprise canadienne a été postée sur Reddit, Sony parle de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. Si vous pensiez que les choses allaient rester là, vous aviez tord.

Dbrand revient à l’assaut

Dbrand défend « le droit du consommateur de personnaliser et de modifier son matériel avec des composants de rechange ». Pour cette raison, ils reviennent avec une nouvelle coque noire. Les Darkplates 2.0 sont différentes des premières.

Déjà, ils seront disponibles en trois coloris (noir mat, gris rétro et blanc). Ensuite, elles se fixent toujours sur les côtés de la PS5, mais ces nouvelles Darkplates sont plus arrondies et n’ont plus l’aspect pointu qui est étroitement associé à la console de Sony.