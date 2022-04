Sony devrait changer d’approche pour ses futurs capteurs sur smartphone

De nouvelles informations provenant du site chinois Weibo donnent plus de détails sur la façon dont Sony prépare ses futurs capteurs photo haut de gamme. Ceux-ci devraient venir équiper les prochains smartphones premium du fabricant japonais.

Sony préparerait quelques surprises pour nos appareils photo sur smartphone. Plutôt habitué à lancer régulièrement de nouveaux capteurs sur le marché pour équiper les appareils d’autres constructeurs tels qu’Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Oppo, le géant japonais prévoirait cette fois de se servir en premier.

Selon le leaker Digital Chat Station, Sony lancerait ainsi un nouvel objectif haut de gamme qui ne compterait plus seulement sur son nombre de mégapixels pour surpasser les anciens modèles.

Des capteurs bons en vidéo, mais aussi en photo

Ce nouveau capteur ne compterait cette fois-ci pas seulement sur des pixels plus grands et captant plus de lumière pour réaliser de meilleurs clichés, mais il embarquerait un capteur de 1/1,49 pouce enregistrant au format 16:11 pour des vidéos avec plus de lumière et une capture également plus fluide. Pour ce qui est de la partie photo, le capteur reviendrait sur un format 4:3 plus traditionnel et n’utiliserait qu’une partie de sa surface pour cela, soit 1/1,56 pouce. Il permettrait ainsi une prise de vue optimale en vidéo tout en assurant la partie photo, qui n’a pas les mêmes besoins.

Ces nouveaux capteurs, connus sous la dénomination « série IMX 800 », donneraient alors un aperçu du futur de la photographie sur smartphone, plus précisément avec la variante IMX866, un capteur de 50 Mpx censé équipé nos futurs flagships et qui devrait remplacer l’actuel IMX766.

Une nouvelle couleur de pixel pour plus de détails

Sony viendrait également améliorer la matrice de couleur de ses capteurs. Nous n’aurions plus seulement droit à des pixels rouge, vert et bleu, mais également à des pixels blancs qui permettraient une meilleure collecte de lumière et une plus grande précision dans les couleurs restituées.

Sony opterait donc pour une nouvelle approche afin d’obtenir de meilleures images sans pour autant compter sur la seule définition du capteur pour y parvenir. D’autres constructeurs ont, de leur côté, décidé de suivre une autre voie comme Samsung qui a dévoilé en fin d’année dernière l’Isocell HP1, son nouveau capteur de 200 Mpx.

Le temps nous dira laquelle de ses deux approches est la meilleure, en tout cas cela aura moins le mérite de nous faire réfléchir sur ce qui fait un bon capteur.

https://www.frandroid.com/produits-android/photo/appareil-photo/894453_tout-comprendre-des-capteurs-de-vos-appareils-photo-et-smartphones

