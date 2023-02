Sony Xperia 1 V : un smartphone haut de gamme pour les amateurs de musique

Avec le Sony Xperia 1 V, la marque pourrait réitérer le design de son précédent haut de gamme, puisqu'il ne changerait (presque) pas. Au programme, on trouverait aussi le SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui se fait de plus en plus prometteur.

Le design du Sony Xperia 1 IV était très réussi et Sony pourrait le dupliquer pour le prochain Xperia 1 V. C’est en tout cas ce que laissent penser les rendus dévoilés par OnLeaks sur Twitter. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur la fiche technique que nous réserve le Sony Xperia 1 V.

Le design du prochain Sony Xperia 1 devrait peu changer

Le site Green Smartphones avec qui a travaillé OnLeaks, indique que le Sony Xperia 1 V reprendrait en grande partie le design du Xperia 1 IV. On retrouverait donc le fameux bloc photo en longueur renfermant trois capteurs. Le média poursuit en écrivant que le smartphone conserve « sa prise casque, son bouton d’obturateur et son bouton d’alimentation en retrait avec un lecteur d’empreintes digitales intégré ». Notons que la prise jack est rarissime sur cette tranche tarifaire, ce qui en fait un smartphone de choix pour les amateurs de musique au casque.

Cependant, la taille serait légèrement réduite, avec un écran d’une diagonale de 6,5 pouces, soit la même taille que le précédent modèle, réduisant donc logiquement l’épaisseur des bordures. Ses dimensions seraient de 161,0 x 69,3 x 8,5 mm environ. Les formes seraient plutôt carrées et la finition du dos mate.

Un bloc photo toujours aussi présent

Contrairement à une rumeur du début de l’année, ce smartphone Sony ne devrait pas embarquer une technologie LG pour ses capteurs photo, notamment pour les téléobjectifs. Elle permet d’avoir une plage focale plus grande tout en supprimant la nécessité d’avoir une protubérance sur le bloc photo.

Si l’on en croit le rendu dévoilé, le bloc photo serait toujours présent. Il intègrerait trois capteurs photo :

Un capteur principal de 12 Mpx.

Un capteur ultra-grand-angle de 48 Mpx.

Un téléobjectif de 12 Mpx.

Côté avant, il y aurait une caméra selfie de 12 Mpx. D’ailleurs, Green Smartphones s’attend justement à ce qu’il soit légèrement plus proéminent.

Le Sony Xperia 1 V serait doté du Snapdragon 8 Gen 2

Il y a un peu plus d’un mois, une rumeur indiquait que le Sony Xperia 1 V disposerait du Snapdragon 8 Gen 2, la dernière puce de Qualcomm réservée aux smartphones haut de gamme, que l’on trouve sur le Samsung Galaxy S23 Ultra ou le OnePlus 11. Le smartphone serait doté de 16 Go de RAM ainsi que d’une batterie de 5000 mAh.

Selon les rumeurs, le Sony Xperia 1 V serait lancé en avance dans l’année par rapport aux modèles précédents puisqu’il sortirait dès le mois d’avril, pour une disponibilité dans le monde en juin.

