PS5 : faites la nouvelles mise à jour pour profiter du Dolby Atmos

La PlayStation 5 reçoit une nouvelle mise à jour dès aujourd'hui. On fait le point sur les nouveautés.

Mise à jour du 13 septembre :

Après un mois et demi, le nouveau firmware de la PlayStation 5 est finalement disponible pour tout le monde. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui possèdent une barre de son compatible Dolby Atmos.

Petite nouveauté par rapport à la bêta : l’application PS Remote Play est désormais compatible avec davantage d’appareils Android. On compte notamment l’arrivée d’appareils Android TV 12 comme le Chromecast avec Google TV (4K).

Article du 31 juillet 2023 :

La PS5 va recevoir aujourd’hui une nouvelle mise à jour de son logiciel système en bêta. Sony détaille les nouveautés et certaines sont vraiment bienvenues !

Plus d’accessibilité

Sony continue de mettre l’accent sur l’accessibilité pour rattraper le travail effectué par Microsoft sur le sujet ces dernières années (à l’instar de l’Access Controller). Dans cette mise à jour, il est désormais possible d’attribuer une seconde manette à un compte afin de servir d’assistant.

Comme pour une voiture d’auto-école qui possède deux volants, cette fonctionnalité permet à une seconde personne de prendre le contrôle de la console à tout moment en tant qu’assistant. Les deux DualSense jouent de concert comme s’il s’agissait d’une seule et même manette.

Il est également possible d’activer des effets de retour haptique dans les menus de la PS5 en plus des effets sonores. Une bonne nouvelle pour les personnes malvoyantes.

Le Dolby Atmos partout

Avec la PS5, Sony a souhaité mettre le paquet sur l’audio avec sa technologie Tempest 3D. Actuellement compatible avec le casque de la marque, cette technologie peut dorénavant être utilisée avec d’autres matériels connectés en HDMI et compatibles Dolby Atmos. Si vous avez une barre de son ou un home cinema, vous pourrez ainsi profiter de la spatialisation, y compris sur les canaux supérieurs.

Du neuf pour les Partys

L’interface de Party s’améliore ici avec la possibilité d’inviter un joueur ou une joueuse à rejoindre une Party fermée sans forcément l’ajouter au groupe ni créer de nouveau groupe. De même, il est possible d’inviter un groupe entier et plus uniquement des personnes individuelles.

En outre, lorsque vous désirez rejoindre une Party dans laquelle un joueur ou une joueuse partage son écran, vous aurez un aperçu de l’écran en question.

Le social à l’honneur

Dans l’onglet « Amis », vous voyez directement ceux qui effectuent une activité à laquelle vous pouvez participer et, dans le centre de jeu, vous verrez à combien de tournois vous participez et votre meilleur classement.

Enfin, il est possible de réagir aux messages reçus avec des émojis, comme cela se fait désormais habituellement sur les applications de messagerie privée.

Les améliorations de qualité de vie

On retrouve dans cette mise à jour d’autres nouveautés pensées pour améliorer l’expérience au sein de l’interface de la PS5. On peut par exemple citer la fonction de recherche dans votre bibliothèque de jeux ou l’amélioration des cartes d’aide au jeu.

Dans le menu « Guide et conseils », vous trouverez par ailleurs des conseils utiles pour profiter au maximum de votre console et, dans les paramètres du système, vous trouverez une nouvelle option pour mettre en sourdine ou régler le volume des bips de la PS5. Pratique pour lancer une partie en toute discrétion.

Des SSD plus grands

Enfin, la dernière nouveauté va faire plaisir à celles et ceux qui achètent beaucoup de jeux en dématérialisé. Les SSD M.2 de la PS5 peuvent désormais atteindre une capacité de 8 To (contre 4 To précédemment).

Pour aller plus loin

PS5 : comment installer un SSD M.2 dans la console et transférer ses jeux

Attention cependant, les autres critères ne changent pas, pensez bien à tout vérifier avant d’acheter un nouveau SSD.

Encore en bêta

Pour le moment, ces nouveautés sont réservées aux testeuses et testeurs de la version bêta. Elles ne seront déployées que plus tard dans l’année dans le monde entier.

Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours vous inscrire au programme bêta sur le site de PlayStation.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.