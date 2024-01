PlayStation dévoile la liste des jeux les plus joués en 2023 et c’est un petit revers pour Sony

Sony a révélé la liste des jeux vidéos les plus joués sur ses consoles PS4 et PS5 en 2023, mettant en avant des jeux en ligne existant parfois depuis plusieurs années.

C’est aussi l’heure du bilan annuel pour PlayStation qui a dévoilé son classement des jeux les plus joués sur ses consoles en 2023. Sony a décidé de montrer les jeux les plus joués en nombre d’heures cumulées sur PS4 et PS5 du 1er janvier au 30 novembre 2023 dans une vingtaine de pays à travers le monde. Et forcément, avec une telle méthodologie, les mêmes titres se retrouvent très souvent dans le top 3.

Fortnite, FIFA 23, Call of Duty toujours au top

Les jeux les plus joués en 2023 sont donc peu ou prou les mêmes selon les pays. Ainsi, on retrouve le classement suivant dans pas moins de 9 pays (France, Finlande, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Afrique du Sud) :

Fortnite EA Sports Fifa 23 Call of Duty

Et parfois, c’est l’increvable Grand Theft Auto V qu’on retrouve toujours aussi joué dans son mode online. Le jeu de Rockstar est notamment le 3ème jeu le plus joué au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Il est aussi le second en Nouvelle-Zélande.

Vous l’aurez compris, ce sont les jeux en ligne entretenus sur la durée (les « jeux service ») qui sont surreprésentés dans ce classement, alors que les expériences solos sont reléguées au second plan.

On a cependant quelques surprises avec la présence de Diablo IV et Elden Ring à la 1ère et 3ème place respectivement en Corée du Sud. Ces deux titres étant d’une ampleur considérable, en solo et en multijoueur, ils ont pu devancer les autres mastodontes de ce classement mondial.

Au Japon, Fortnite est relégué à la 3ème place, devancé par Apex Legends, le battle royale de Respawn Entertainement, et le toujours très populaire Genshin Impact. Et autre petite surprise, Rocket League est le 3ème jeu le plus joué en Argentine.

Quid des jeux solos ?

PlayStation a cependant mis en avant certains des jeux les plus vendus de 2023, à commencer par Marvel’s Spider-Man 2, énorme carton pour Sony, mais aussi Star Wars : Jedi Survivor et Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard, deux énormes licences qui ont réussi leur transition en jeu vidéo. Si d’autres jeux sont mis en avant par ce bilan, comme Baldur’s Gate III, Alan Wake 2, Resident Evil 4 ou même Final Fantasy XVI, les jeux service restent rois.

Sony continuera évidemment de proposer des expériences immersives à gros budget via ses studios first party comme Naughty Dog (The Last of Us), Santa Monica Studios (God of War) et Insomniac Games (Spider-Man, Rachet & Clank), mais l’enjeu sera pour le constructeur de s’adapter à la tendance du marché.

En 2022, PlayStation a annoncé travailler sur pas moins de 10 jeux services et mobiles dont les lancements seraient prévus avant 2026. Et récemment, nous avons pu avoir un aperçu détaillé de ses plans concernant son service par abonnement PlayStation Plus 3.0. Si Sony reste très nettement en avance sur la vente de consoles PS5, tout le défi sera de rattraper son concurrent Microsoft sur le secteur des services.