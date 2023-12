PlayStation Plus 3.0 : le futur de l’abonnement PS Plus de Sony dévoilé dans une présentation interne

L'un des documents contenus dans le hack de Insomniac Games propose une présentation en profondeur du PlayStation Plus de Sony. D'abord sous sa forme actuelle, mais aussi l'avenir que la firme entrevoit pour son service d'abonnement.

Le service d’abonnement PlayStation Plus a beaucoup évolué depuis le lancement de la PS5. Il propose désormais trois niveaux d’abonnement : Essential, Extra et Premium, avec une première réponse de Sony au Xbox Game Pass de Microsoft. On découvre dans un document contenu dans le hack d’Insomniac Games, toute l’ambition du constructeur pour l’avenir de son service.

Pour rappel, Insomniac Games et Sony ont été victime d’un hack par ransomware et ont refusé de payer la rançon. Plus de 1,67 To de documents interne au studio derrière Marvel’s Spider-Man et Ratchet & Clank se sont retrouvés disponibles sur Internet. Dans la presse, cela a provoqué un débat sur la façon de traiter ou non ces informations issues d’un crime. Frandroid a fait le choix de ne pas partager d’images d’un jeu en cours de développement par manque de contexte et par empathie pour les développeurs du studio directement touchés par ce hack à quelques jours de Noël. En revanche, les informations d’ordre stratégique de la part d’Insomniac et Sony, sur les budgets alloués au développement de jeux, les ventes ou encore les choix éditoriaux de la marque, sont une opportunité rare de mieux comprendre certains secrets de l’industrie. Nous avons donc décidé de couvrir ces informations-là, qui concernent davantage les entreprises que leurs travailleurs.

PS Plus 3.0 : étendre l’abonnement à de nouvelles plateformes

Un document PDF contenu dans le hack datant d’avril 2023 permet de découvrir l’objectif de Sony avec le PlayStation Plus. On part de la formule actuelle avec ses trois niveaux d’abonnement pour arriver à une étape dans le futur de « Services 3.0 ». La vision est de devenir « le plus excitant et désirable » service de divertissement par abonnement dans le monde. Des icônes comprenant de la musique, du cinéma et du jeu vidéo nous font comprendre que l’ambition du PlayStation Plus va au-delà de la simple console. Il faut noter que cette vision semble dater de 2021 d’après la diapositive en capture d’écran.

Les idées contenues ici sont toutefois poursuivies sur des diapositives attribuées à 2022 et 2023. On retrouve l’idée d’étendre le service PlayStation Plus au-delà de ses frontières actuelles. La présentation mentionne explicitement l’arrivée du service sur PC, avec les jeux PlayStation Studios de plus en plus nombreux sur la plateforme, une connexion avec le mobile et l’arrivée du streaming de jeu vidéo directement sur navigateur et téléviseur. Aujourd’hui, c’est une des grandes limites de l’abonnement PlayStation Plus Premium. Vous pouvez seulement accéder aux jeux en cloud gaming sur console PlayStation et PC. Même le récent PlayStation Portal ne peut pas accéder à ces jeux.

Cette expansion du PlayStation Plus serait un choix stratégique majeur pour Sony. Depuis le début de la génération, la firme a tout fait pour garder la console de jeu au centre de son écosystème. Le PlayStation VR 2 ou le PlayStation Portal ne peuvent interagir qu’avec une PlayStation 5. L’arrivée du PlayStation Plus sur PC changerait complètement cette perspective et viendrait plus frontalement répondre à la stratégie de Microsoft. Dans cette présentation, Sony aimerait également davantage attirer les jeux services ou free to play dans son offre d’abonnement. C’est ce que font des services comme Amazon Prime ou le Xbox Game Pass Ultimate en offrant du contenu pour ces jeux à leurs abonnés.

Plus que du PlayStation Plus

Nous l’avons dit plus haut, Sony aimerait aussi aller au-delà du jeu vidéo avec son offre d’abonnement. La firme a déjà essayé par le passé en ajoutant des films à son service, et a multiplié les rachats de services d’anime. Dans sa présentation interne, Sony mentionne des potentiels partenariats avec Spotify, Disney+ ou encore Crunchyroll et l’idée suivante « peut-on étendre le PlayStation Plus aux non-propriétaires de consoles ? »

Étendre le PS Plus pourrait aussi se faire dans le jeu vidéo. Toujours dans l’idée de partenariats, Sony réfléchit à intégrer dans son service d’autres formules comme GTA+ ou Fortnite Crew. C’est un peu ce que la firme a fini par faire avec son partenariat avec Ubisoft. En face, Microsoft intègre l’abonnement EA Play dans le Xbox Game Pass sur PC et Ultimate.

Sony va-t-il vraiment suivre cette stratégie

De part ses acquisitions et ses différents essais avec le PlayStation Plus, il est clair que Sony a eu toutes ces ambitions pour son abonnement PlayStation Plus. Mais la firme va-t-elle vraiment faire évoluer son service de la sorte aussi frontalement qu’a pu le faire, Microsoft au cours des dernières années ? Bien que ce document soit relativement récent, il ne faut pas oublier que les entreprises peuvent faire évoluer leur stratégie. En l’occurrence, PlayStation est sur le point de changer de patron, qui pourra peut-être insuffler une nouvelle orientation au groupe. De plus, on a récemment compris que Sony avait reculé sur ses ambitions en matière de jeux en ligne ou de jeux services. Avec moins de jeux de ce type prévu dans les années à venir, la firme va peut-être revoir l’orientation de son service associé.