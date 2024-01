Une PS5 portable a été créée, ça fait rêver

La PS5 portable est là, et elle a du charme. Un youtuber a miniaturisé la PS5 et l'a transformée en console portable. Le projet est un succès.

Voici un projet ambitieux, un peu ce que l’on avait espéré avec le PlayStation Portal. Un youtuber, DIY Perks, s’est lancé dans un projet fou : créer une PlayStation 5 Tablet. Un projet de miniaturisation avec beaucoup de défis. Il s’agit de repenser la carte mère, le système de refroidissement, et l’alimentation pour les adapter à un format plus compact.

De nombreux défis

Premier défi, celui du refroidissement. Et c’est déjà considérable. En miniaturisant la console, l’espace disponible pour le système de refroidissement est réduit, augmentant ainsi le risque de surchauffe. Les solutions impliquent l’utilisation de composants de refroidissement plus petits, mais efficaces, comme des chambres à vapeur et des ventilateurs bidirectionnels.

Pour l’alimentation de la PlayStation 5 portable, il a opté pour un adaptateur d’alimentation Gallium Nitride (GaN) plus compact (que l’on retrouve de plus en plus dans les chargeurs de smartphones). Cet adaptateur, malgré sa haute capacité, est plus petit que les blocs d’alimentation de nombreux ordinateurs portables, ce qui le rend idéal pour ce projet. De plus, un câble d’alimentation flexible et à faible résistance a été créé en utilisant un fil de silicone de gros calibre pour la tension positive, entouré de cuivre pour la masse. Ce choix a permis de conserver l’esthétique de la console tout en fournissant une alimentation stable et efficace.

Le projet a abordé le défi des dimensions et de la modification de la carte mère de la PlayStation 5 pour la rendre portable. La carte mère a été complètement repensée pour être beaucoup plus petite, permettant ainsi de la tenir avec deux doigts. Cette miniaturisation a nécessité des ajustements dans la disposition des composants et dans le système de refroidissement, pour maintenir la performance tout en réduisant la taille.

Pour l’écran de la PlayStation 5 portable, un écran OLED a été choisi. L’écran OLED, récupéré d’un ordinateur portable endommagé, offre tout ce que l’on attend : des images vibrantes avec un niveau de noir profond, sans flou de mouvement, ce qui est parfait pour les jeux. D’ailleurs, autre avantage, la finesse de l’écran est importante. Cependant, cela a conduit à le renforcer avec un panneau arrière en fibre de carbone sur mesure.

La réussite du projet de PlayStation 5 portable est réelle, et cela laisse entrevoir un avenir où une console de jeu puissante comme la PS5 pourrait être offerte dans un format portable par Sony. Cette idée n’est pas si lointaine de la réalité, surtout si on considère l’existence de consoles-PC telles que le Steam Deck ou l’Asus ROG Flow, qui offrent déjà des performances et une expérience mobile comparables.

Faire une PS5 portable, c’est une chose, mais pour Sony, c’est une autre histoire. Ils doivent penser aux coûts, à ce qu’attendent les joueurs, et à leurs plans. Peut-être que Sony va surveiller les ventes du Portal, regarder où va le marché des consoles-PC mais aussi celui du cloud gaming évidemment.