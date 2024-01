PlayStation 5 : Sony pourrait avoir bloqué les tricheurs sans faire exprès

La dernière mise à jour déployée sur PlayStation 5 a entre autre pour effet d'empêcher le bon fonctionnement de l'accessoire Cronus Zen, utilisés par les tricheurs. On ignore toutefois si cette mesure a réellement été voulue par Sony, ou s'il s'agit d'un heureux hasard.

Cronus Zen. Si ce nom ne vous dit rien, c’est que vous n’êtes ni un tricheur, ni un joueur victime de cet accessoire lors de parties en ligne. Présenté comme un simple « émulateur de manette », l’appareil confère un avantage déloyal, et non négligeable, à ses détenteurs en leur permettant d’accéder à une large palette de réglages auxquels les autres joueurs n’ont pas accès.

Avec lui, il est, par exemple, possible de réduire le recul sur des jeux de tir, ou encore de paramétrer des commandes macros. Plus déloyal encore, les joueurs utilisant un clavier et une souris sur PlayStation 5 peuvent exploiter l’accessoire pour faire croire à la console qu’ils jouent avec une manette… et ainsi viser en étant aidés par une assistance, voire se déplacer plus facilement en jeu.

Le Cronus Zen désormais incompatible avec la PlayStation 5

Mais tout ça, c’était avant. Une notification publiée directement sur le site officiel de l’accessoire, nous apprend que la dernière mise à jour (24.01-08.60.00) déployée par Sony sur ses PlayStation 5 a eu pour effet de rendre incompatible le Cronus Zen. Ce dernier ne peut donc plus se connecter à la console et fonctionner normalement.

Comme le souligne The Verge, on ignore toutefois si Sony a spécifiquement déployé un patch permettant de bloquer l’accessoire sur ses consoles de salon… ou si ce blocage est simplement un effet collatéral (heureux). À ce stade, on ne sait pas non plus si les autres appareils utilisés par les tricheurs (comme le XIM ou le ReaSnow S1) ont aussi été rendus inopérants sur PS5 suite à cette mise à jour. Pour sa part, Cronus admet en tout cas ne pas savoir quand (et si ?) son Cronus Zen pourra fonctionner de nouveau sur PS5.

Notons qu’il serait tout de même surprenant que ce blocage chez Sony soit le fruit du hasard. En octobre dernier, Microsoft a en effet banni ce type d’accessoires sur ses Xbox, suivi par Activision-Blizzard, Ubisoft, Bungie ou encore Epic Games.