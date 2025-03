Nouveau lecteur Blu-ray UHD de Sony UBP-X700/K : un retour aux sources ?

Sony vient d’annoncer le lancement de son nouveau lecteur Blu-ray UHD, le UBP-X700/K. Cette annonce marque le retour du géant japonais sur le marché des lecteurs Blu-ray haut de gamme, après une absence de près de six ans.

Sony UBP-X700/K

Le nouveau lecteur de disques Blu-ray et DVD Sony UBP-X700/K se présente comme une version simplifiée de son prédécesseur, le UBP-X700. Pour celui-ci, Sony a fait le choix de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles d’un lecteur Blu-ray UHD, en supprimant certaines options connectées présentes sur le modèle précédent.

Parmi les éléments absents de cette nouvelle version, on note la disparition de l’application Video & TV SideView, des fonctionnalités réseau avancées, ainsi que des applications de streaming vidéo intégrées. Le support de Spotify Connect et la fonction de Screen Mirroring ont également été retirés.

Sony UBP-X700/K // Source : Sony

Cette approche minimaliste pourrait séduire les puristes de la vidéo, qui recherchent avant tout un appareil dédié à la lecture de disques Blu-ray UHD, sans être encombrés par des fonctionnalités annexes qu’ils jugent superflues.

Moins de fonctions, mais un prix plus élevé

Paradoxalement, malgré la réduction des fonctionnalités, Sony semble avoir opté pour un positionnement tarifaire à la hausse. Au Japon, le prix de vente conseillé du UBP-X700/K est annoncé comme étant environ 25% supérieur à celui du UBP-X700 actuel. Nous attendons le prix pour la France.

Sony UBP-X700/K // Source : Sony

Ce tarif plus élevé pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs. D’une part, l’inflation et l’augmentation des coûts de production pourraient justifier cette hausse. D’autre part, Sony pourrait chercher à se positionner sur un segment plus haut de gamme, en misant sur la qualité de fabrication et les performances audiovisuelles de son lecteur.

Au chapitre des connectiques, le lecteur dispose de deux sorties HDMI dont une est dédiée au canal audio. Il y a également une sortie audio coaxiale ainsi qu’une prise Ethernet.

Sony UBP-X700/K // Source : Sony

Un lancement dans un marché en mutation

Le lancement du UBP-X700/K intervient dans un contexte particulier pour le marché des lecteurs Blu-ray. Récemment, LG, un acteur majeur du secteur, a annoncé l’arrêt de la production de tous ses lecteurs Blu-ray et UHD Blu-ray. Cette décision montre les difficultés rencontrées par ce segment, face à la montée en puissance des services de streaming.

Dans ce contexte, la décision de Sony de maintenir sa présence sur ce marché, bien qu’avec une gamme réduite, indique cependant une certaine confiance dans l’avenir du format Blu-ray UHD. Le constructeur japonais semble parier sur l’existence d’une base de consommateurs fidèles, attachés à la qualité d’image et de son offerte par les disques physiques. Toutefois, d’un côté, cet appareil pourrait séduire les puristes en quête d’un appareil performant et dédié. De l’autre, l’absence de fonctionnalités connectées, couplée à un prix potentiellement plus élevé, pourrait freiner certains consommateurs habitués aux appareils polyvalents.

Sony UBP-X700/K // Source : Sony

Une disponibilité prévue pour 2025

Il faut encore un peu de patience avant de pouvoir mettre ses disques Blu-ray dans le nouveau lecteur de Sony. En effet, la commercialisation du UBP-X700/K n’est prévue qu’à partir d’avril ou mai 2025, selon les régions. Ce délai relativement long entre l’annonce et la disponibilité effective du produit pourrait s’expliquer par les contraintes de production et de logistique actuelles.