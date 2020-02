PS4 : Sony demande aux joueurs PlayStation si le Remote Play sur Switch serait une bonne idée

Sony réfléchirait à proposer le Remote Play de la PS4 sur Nintendo Switch. Une idée également poursuivie par Microsoft avec xCloud.

La Nintendo Switch a su montrer qu’il y avait un espace pour une console hybride entre console portable et console de salon. La console est un véritable succès aujourd’hui, écoulé à plus de 50 millions d’exemplaires, et confirmé récemment par le carton de la Switch Lite, ce qui ne poussera pas Nintendo à lancer un nouveau modèle « Pro » avant un petit moment.

Ce succès semble avoir attiré l’attention des éditeurs de jeux vidéo, mais aussi des autres constructeurs de consoles, Microsoft et Sony.

Un sondage qui en dit long

Un joueur PlayStation a publié sur Reddit les questions d’un long sondage récemment réalisé par Sony. Le sondage concerne la fonction Remote Play de la PlayStation, qui permet de jouer à sa console à distance, grâce à un autre appareil.

Les questions sont nombreuses et variées, on y retrouve des questions de vie privée, de contrôle parental, ou des choses plus simples comme la possibilité de choisir la qualité de streaming vidéo et audio. Sony y demande également si les joueurs seraient intéressés par une manette DualShock compacte et plus simple à transporter.

L’une des questions a toutefois retenu beaucoup d’attention : « seriez-vous intéressé par la possibilité de jouer en Remote Play sur plus d’appareils comme la Nintendo Switch, l’Apple TV ou Android TV ».

Cette question laisse imaginer que Sony réfléchit à proposer son service de Remote Play sur Nintendo Switch.

La guerre pour le périphérique idéal

De par sa popularité, mais aussi son design, la Nintendo Switch est un appareil très convoité pour le jeu en mobilité. Elle a en effet le mérite d’intégrer une vraie manette de jeu dans un format portable.

Au début de l’année 2019, une rumeur du côté de Xbox prévoyait que Microsoft ajoute plusieurs jeux à la Nintendo Switch, avant d’éventuellement proposer son service de cloud gaming xCloud.

La firme de Redmond a effectivement publié Ori and the Blind Forest Definitive Edition sur Switch, ainsi que Cuphead et Minecraft. Désormais, la marque pourrait s’attaquer à apporter son service de cloud gaming, mais rien n’a été annoncé en ce sens pour le moment.

Bien sûr, que ce soit Sony avec le Remote Play ou Microsoft avec xCloud, l’arrivée de ce genre de service devra d’abord être approuvée par Nintendo. Difficile de savoir si la firme voudra partager le terrain de sa propre console pour d’autres écosystèmes.