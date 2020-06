Sony : n’espérez pas un retour des smartphones compacts

De nouvelles informations sur le Sony Xperia 5 II tendent à corroborer le fait que les smartphones compacts ne signeront pas de grand retour au sein de la marque japonaise.

En se basant sur des rumeurs circulant ici et là, d’aucuns espéraient que Sony replace enfin les smartphones compacts sous le feu des projecteurs. Ainsi, le futur Xperia 5 II nourrissait une partie de ces attentes puisque certains évoquaient un écran de 5,7 pouces, une diagonale bien petite en comparaison de l’immense majorité des appareils aujourd’hui sur le marché. Or, voilà que de nouvelles informations viennent mettre du plomb dans les ailes de cette perspective.

Nodar Sikharulidze publie en effet un rendu et quelques supposés détails techniques sur le Xperia 5 II. Précisons tout de suite qu’il s’agit d’un leaker dont nous ne connaissons pas encore le travail, mais dont les informations semblent crédibles au vu des tendances du marché et de la stratégie récente de Sony. La fuite qu’il nous propose ici est donc à prendre avec des pincettes, mais elle permet surtout de rappeler pourquoi le retour d’un smartphone compact ne semble pas envisageable actuellement au sein de la marque japonaise. On peut aussi mentionner comme fait d’armes le nom du Xperia 1 II, qu’il avait révélé dès le mois de mai 2019, bien longtemps avant l’officialisation de Sony.

Ce que le Sony Xperia 5 II semble réserver

Au programme, on aurait donc un Sony Xperia 5 II avec un écran Full HD de 6,1 pouces au ratio 21:9. Le téléphone offrirait surtout des dimensions de 157 x 68 x 7,9 mm qui le rendraient bien plus grand qu’un iPhone 11 Pro ou un Samsung Galaxy S10e. Même le Galaxy S20 serait un petit peu plus petit.

Au-delà de ça, il faudrait s’attendre à un quadruple module photo à l’arrière équipé de trois capteurs de 12 mégapixels et d’un capteur TOF pour la profondeur. Un Snapdragon 865 se verrait associé à 8 Go de RAM et offrirait une compatibilité 5G au Xperia 5 II. La batterie, elle, aurait une capacité de 3800 mAh.

En d’autres termes, le Xperia 5 II s’inscrirait en toute logique dans la lignée du Xperia 5 de 2019 : un appareil haut de gamme qui tend vers une certaine idée du smartphone compact grâce à son gabarit contenu, mais qui peut difficilement être considéré comme tel.

Suivre les tendances du marché

Encore une fois, ne prenez pas ces informations pour argent comptant. Elles paraissent cela dit très plausibles au vu de la stratégie menée par Sony dernièrement.

Soulignons que les déclinaisons Compact de Sony ont toujours suscité un vrai enthousiasme auprès d’une communauté très attachée à ce format de téléphone. Toutefois, la marque nippone ne peut ignorer les tendances de la plupart des consommateurs qui se tournent vers des écrans plus grands et donc des appareils plus imposants.

Rappelez-vous, après avoir discuté avec un ingénieur français souhaitant créer un petit téléphone, nous vous avions demandé quelle était votre diagonale d’écran idéale, et vous avez été une majorité à répondre 6 pouces.

Un contexte difficile pour Sony

Pour Sony, il est primordial de répondre avant tout à la majorité des utilisateurs. Les activités de l’entreprise ne sont en effet pas reluisantes financièrement au point de motiver une profonde restructuration en interne. Face à ce constat, la firme a sans doute préféré proposer des produits susceptibles de se vendre auprès du plus grand nombre plutôt que d’essayer de s’adresser à une niche de consommateurs. Le Sony Xperia XZ2 Compact est ainsi le dernier smartphone du constructeur à être affublé de cet adjectif « Compact ».

Enfin, précisons qu’en février, Sony a officialisé le Xperia 1 II avec un positionnement tarifaire très élevé et un écran de 6,5 pouces. Sur un segment plus accessible, le Xperia 10 II a aussi été présenté avec une diagonale de « seulement » 6 pouces.