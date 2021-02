Sony WF-1000X-M4 : un changement de design radical possible pour les écouteurs sans fil

Une photo publiée sur Reddit permet de découvrir ce qui semble être le design des Sony WF-1000XM4, les prochains écouteurs sans fil haut de gamme de Sony.

Dans le domaine des écouteurs true wireless, les Sony WF-1000XM3 font encore figure de référence. Pourtant, les écouteurs de Sony ont été lancés il y a bientôt deux ans, en juillet 2019. Aucun nouveau modèle n’a encore pris leur place dans la gamme du constructeur japonais.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

Néanmoins, à en croire une photo publiée ce dimanche sur Reddit, Sony s’apprêterait à dévoiler de nouveaux modèles, les Sony WF-1000XM4. L’utilisateur Key_Attention4766 a en effet publié une photo de ce qu’il présente comme « l’enveloppe de la boîte des Sony WF-1000XM4 ». On peut y voir le nom des écouteurs, ainsi que leur design. Le blog TheWalkmanBlog a par la suite repéré le cliché et a tenté de l’analyser au mieux dans un billet.

Beaucoup de changement par rapport aux modèles précédents

Selon le site spécialisé dans l’actualité audio de Sony, certains éléments rendent la piste d’une véritable photo crédible. C’est notamment le cas de la police utilisée. Il ne s’agit pas de la même police utilisée par le constructeur pour ses produits audio, mais du SST, une autre police mise en avant par le constructeur. TheWalkmanBlog a également décomposé les différents éléments visibles sur l’écouteur, avec la pièce dorée qui pourrait accueillir le microphone dédié à la réduction de bruit, un microphone pour la voix sur la partie haute ou un embout qui semble en mousse pour une meilleure isolation passive.

TheWalkmanBlog note néanmoins quelques différences de design avec les autres produits audio Sony. C’est le cas notamment du logo de la marque qui est inscrit sur la tranche de l’écouteur, et non pas à l’extérieur. Plus étrangement, le logo ne semble pas centré par rapport aux contours de l’écouteur.

Par ailleurs, une autre photo partagée par Key_Attention4766 indique quant à elle l’autonomie des écouteurs. Il semble ainsi que les WF-1000XM4 soient dotés de 6 heures d’autonomie avec réduction de bruit pour les écouteurs seuls, et de 18 heures supplémentaires à l’aide du boîtier de charge.

Rien n’indique pour l’heure qu’il s’agisse du véritable design des WF-1000XM4. Sony n’a pas encore communiqué sur ses prochains écouteurs. Alors qu’on pouvait espérer une annonce lors du CES qui a eu lieu début janvier, il n’en a rien été. Une autre fenêtre de lancement pourrait être l’IFA de Berlin qui aura lieu début septembre. Néanmoins, alors qu’Apple s’apprêterait à lancer sa nouvelle génération d’AirPods, Sony pourrait lancer ses écouteurs un peu plus tôt afin de faire face directement aux AirPods 3 et aux AirPods Pro 2.