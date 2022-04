Aerox 5 et Aerox 9 Wireless : les nouvelles souris gaming poids plume de Steelseries

Steelseries a annoncé la disponibilité de trois nouvelles références dans la gamme de ses souris ultra-légères : les Aerox 5, Aerox 5 Wireless et Aerox 9 Wireless. Trois modèles avec ou sans fil pour satisfaire les joueurs en quête de contrôles personnalisés et de vitesse d’exécution.

Vous êtes plutôt MOBA, RPG ou FPS ? Chez Steelseries, on veut surtout que vous soyez… Steelseries quand vous avez une souris sous la main. Et ce, quel que soit le jeu auquel vous vous adonnez.

Pour cela, la marque danoise lance trois nouvelles références dans sa gamme de souris ultra-légères et personnalisables Aerox pour les amateurs de jeu vidéo et d’esport.

Une recette qui a fait ses preuves

Voici donc les Aerox 5, Aerox 5 Wireless et Aerox 9 Wireless. À première vue, pas grand-chose pour les distinguer, elles appartiennent clairement à la même gamme avec leur design façon grille d’aération à l’arrière du dôme sur lequel vous allez poser votre main et éviter ainsi toute glissade, toute sudation aussi.

Steelseries reprend la recette qui a fait le succès de la gamme Aerox depuis l’Aerox 3 et mise à nouveau sur un design ultra-léger, des options de boutons personnalisables pour ajuster la vitesse, la précision et le confort de jeu. Avec une souris légère en main, le joueur peut déplacer plus rapidement et plus longtemps sa main avec une gestuelle répétée.

La personnalisation désormais des boutons permet d’accéder encore plus rapidement aux fonctions essentielles, aux macros des jeux préférés ou bien pour déclencher l’éclairage RVB de la souris et le synchroniser avec son setup.

Aerox 5, la prime à la rapidité et la légèreté

L’Aerox 5 brille par sa légèreté avec ses 66 grammes sur la balance. Elle dispose du capteur TrueMove Air et de patins en PTFE 100 % pur pour garantir la précision du mouvement, ainsi que d’interrupteurs Golden Micro IP54 très réactifs et d’une résistance à l’eau (IP54) pour ne pas craindre les chutes de verre d’eau à proximité. La souris embarque également 9 boutons programmables. Steelseries faisant, vous pouvez évidemment compter sur l’éclairage RVB PrismSync avec trois zones à animer sur la souris.

Si l’Aerox 5 se présente comme une souris filaire, Steelseries a pensé aux joueurs qui veulent plus de liberté et d’amplitude en déclinant le modèle en version sans fil (Aerox 5 Wireless). Légèrement plus lourde (74 g), elle reprend les mêmes atouts et boutons que l’Aerox 5 tout en misant aussi beaucoup sur son autonomie record (180 h annoncées), avec une charge rapide en bonus (40 heures récupérées en 15 minutes de charge).

Avec la technologie Quantum 2.0 Wireless associée au Bluetooth, l’Aerox 5 Wireless permet aussi de jouer sur plusieurs appareils.

L’Aerox 5 Wireless // Source : Steelseries Le dessous de l’Aerox 5 Wireless et ses différents systèmes de connexion // Source : Steelseries

L’Aerox 9 Wireless : 12 boutons pour tout personnaliser

Dans la gamme 2022, l’Aerox 9 Wireless s’annonce comme le nec plus ultra. Elle est un peu plus massive que les autres souris (89 g), mais offre aux joueurs 12 boutons programmables sous le pouce. Elle peut se connecter en Bluetooth, en wifi 2,5G et prend en charge la technologie Quantum 2.0 Wireless de connexion. Pour le reste, elle affiche le même look et les mêmes atouts que ses acolytes (capteur de jeu TrueMove Air, protection IP 54, Switch Golden Micro IP54). Elle est évidemment dépourvue de tout fil, avec la même autonomie que l’Aerox 5 Wireless.

Prix et disponibilités des souris Steelseries Aerox

Les trois modèles sont disponibles dès maintenant sur le site de Steelseries et auprès des revendeurs partenaires.

L’Aerox 5 sera mise en vente à 89,99 euros. L’Aerox 5 Wireless est annoncée à 149,99 euros. Modèle premium, l’Aerox 9 Wireless s’affiche à 159,99 euros.

