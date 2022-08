Arctis Nova : Steelseries dévoile une nouvelle gamme de casques gaming

Steelseries profite de la semaine de la Gamescom pour dévoiler une nouvelle gamme de casques : les Arctis Nova. Le fabricant entend faire perdurer l'héritage des excellents casques Steelseries Arctis.

Steelseries propose depuis de nombreuses années maintenant une gamme de casques de référence dans le domaine du jeu vidéo, les Steelseries Arctis. Le fabricant est repassé par ses labos pour concevoir une nouvelle gamme, voici les casques Steelseries Arctis Nova.

De l’audio simultané très malin

L’une des fonctions que l’on avait préférées lors de notre test du casque Xbox Wireless était la possibilité d’entendre deux sources audio en simultanées. Steelseries reprend ici le même principe avec la possibilité d’écouter à la fois la source Bluetooth et celle du sans-fil 2,4 GHz. Vous pouvez ainsi entendre le son de votre jeu, et en même temps celui d’un appel téléphonique ou d’une session vocale sur Discord, voir même d’une vidéo sur YouTube qui joue sur votre smartphone.

La connexion filaire USB-C assure une compatibilité avec les consoles PlayStation et plus notamment la Nintendo Switch. Le fabricant promet aussi d’avoir réglé de nombreux problèmes remontés par ces utilisateurs.

Qu’il s’agisse de problèmes liés à la mauvaise qualité du son et à l’explosion des basses, à l’impossibilité d’utiliser un seul casque sur plusieurs plateformes ou même à la fatigue due à une utilisation quotidienne, la gamme de casques Arctis Nova résout de nombreux problèmes rencontrés par les joueurs.

Le communiqué de presse du fabricant vante aussi les mérites du Steelseries Arctis Nova 7 que ce soit côté haut-parleur ou microphones, avec une forte promesse sur le son spatialisé 360 degrés. La marque a même son label « Almighty Audio » qu’elle promet être l’association de « haut-parleurs haute-fidélité conçus sur mesure, qui offrent une pureté sonore inégalée, et d’un son spatial à 360° pour un paysage sonore immersif ». Évidemment, il faudra surtout attendre le test pour vraiment savoir de quoi il en retourne.

Des modèles PC, PlayStation et Xbox

Comme pour la gamme Arctis, le casque Steelseries Arctis Nova 7 sera en fait décliné en trois modèles différents. Le Steelseries Arctis Nova 7P sera proposé aux joueurs PlayStation, alors que le modèle Arctis Nova 7X s’adressera aux joueurs Xbox. Le modèle classique Nova 7 se destinera plutôt aux joueurs PC. Il s’agit à chaque fois de s’assurer que le protocole sans-fil propriétaire du constructeur est correctement pris en charge.

Sans-fil, le casque est promis avec une autonomie de 38 heures, pour une recharge rapide permettant de récupérer 6h d’autonomie en 15 minutes de charge.

Arctis Nova 3 et 1 : les déclinaisons filaires

Les casques Arctis Nova 3 et 1 assurent des prix plus accessibles en faisant quelques compromis sur les caractéristiques. Les deux casques sont uniquement filaires (en USB-C pour le premier, jack 3,5 mm pour le second). Parmi les points de différenciations du Nova 3 face au Nova 1, il y a un système de personnalisation RGB et des efforts supplémentaires semblent avoir été faits sur la qualité du microphone. Le Nova 1 se veut le plus accessible possible, mais la marque promet qu’il intègre toujours le fameux « Almighty Audio » que l’on attend d’avoir sur les oreilles.

De 70 à 200 euros

Voici la grille des prix pour ces nouveaux casques.

Arctis Nova 7 – 199,99 euros

Arctis Nova 7P – 199,99 euros

Arctis Nova 7X – 199,99 euros

Arctis Nova 3 – 109,99 euros

Arctis Nova 1 – 69,99 euros

Ils sont disponibles dès maintenant.

