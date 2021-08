Le Tesla Cybertruck inaugurera un nouvel ordinateur pour la conduite autonome

Depuis le milieu de l'année 2019, Tesla équipe ses véhicules d'un ordinateur assez puissant pour s'occuper de la conduite autonome lorsque ce sera possible. Or, avec l'arrivée du Cybertruck l'année prochaine, le constructeur a annoncé un nouvel ordinateur plus puissant.

Bien que le sujet du AI Day de Tesla n’était pas de révéler des détails sur les processeurs qui équiperont les futurs véhicules, lors des questions en fin de présentation Elon Musk n’a eu d’autres choix que d’évoquer le Cybertruck et la seconde version de l’ordinateur de conduite entièrement autonome.

Un Hardware 4 qui arrive l’année prochaine

Tesla affirme que les ordinateurs qui sont intégrés aux véhicules sont d’ores et déjà assez puissants pour s’occuper de toutes les tâches relatives à la conduite autonome, ce qui n’empêche pas le constructeur de prévoir l’avenir et de continuer à innover sur ce point.

Selon Elon Musk, le prochain ordinateur pour la conduite autonome devrait être présenté « dans à peu près un an ». En prenant quelques pincettes, on peut estimer que le délai est fixé dans le courant de l’année 2022. Bien que l’ordinateur actuel – souvent nommé Hardware 3 – puisse être 300 % plus sûr qu’un être humain au volant selon le PDG de Tesla, le prochain ordinateur pourrait assurer d’être encore bien plus efficace que cela pour éviter les accidents.

« Ce sera environ quatre fois plus compétent, à peu près », affirme Elon Musk en réponse à des questions des personnes présentes dans la salle lors de la présentation du AI Day. Dans une volonté de rassurer les possesseurs actuels de Tesla qui auraient craqué pour la capacité de conduite entièrement autonome à 7 500 euros ou 10 000 dollars, il précise toutefois que le Hardware 3 équipant actuellement les véhicules suffira amplement : « de la même manière qu’il y a sur la route des personnes ayant des capacités de conduite inégales, on laisse tout de même les gens conduire. Vous n’avez pas besoin d’être le meilleur conducteur du monde pour être sur la route ».

Le Cybertruck sortira peut-être avant

De la même manière que les premières Tesla Model 3 n’étaient pas équipées du Hardware 3, les premiers Cybertruck attendus en 2022 n’auront peut-être pas le Hardware 4 dont il est question. En effet, il est probable que Tesla choisisse de ne pas retarder le Cybertruck plus qu’il ne l’est déjà, et l’équipe avec le Hardware 3 actuel, avant de modifier les lignes de production pour intégrer le nouvel ordinateur.

Et comme ce fut le cas pour ceux qui avaient acheté la capacité de conduite entièrement autonome avec l’ancien ordinateur, Tesla proposera sans doute de mettre à jour les véhicules en remplaçant le Hardware 3 par le Hardware 4 quand ce sera utile. Beaucoup de questions restent en suspens, et il ne fait aucun doute que Tesla apportera des réponses dans le courant de l’année prochaine avec l’arrivée de son pick-up électrique et du nouvel ordinateur de conduite entièrement autonome.