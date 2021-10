Tesla Cybertruck, ses prix et caractéristiques disparaissent : que cela signifie-t-il ?

Sans explications officielles, Tesla a retiré le prix et les caractéristiques de son pick-up électrique Cybertruck. Mais ce choix laisse surtout penser à quelques rectifications tarifaires qui apporteraient un poil plus de sens à la gamme du constructeur.

Que mijote Tesla pour son pick-up électrique Cybertruck ? Comme l’a repéré Electrek, le fabricant californien a modifié la page web de son véhicule en supprimant non seulement le prix, mais aussi ses caractéristiques. Et ce pour toutes les versions du véhicule, sans exception.

La page principale distille encore quelques bribes d’informations techniques, comme son accélération, son autonomie et sa capacité de remorquage, mais c’est tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent. En cliquant sur le bouton « Commander », seul l’acompte de 100 euros demandé par Tesla figure sur l’interface.

Non-sens commercial

Aujourd’hui, il faut donc se tourner vers les articles d’officialisation publiés en novembre 2019 pour prendre connaissance de sa fiche technique. Sauf que cette dite fiche technique pourrait bel et bien évoluer d’ici peu. Et ces modifications pourraient d’ailleurs avoir un lien avec la disparition des fameuses caractéristiques.

Tesla devrait en effet au moins changer le prix, si ce n’est plus, de son Cybertruck. Pour rappel, la version Single Motor Propulsion avait été annoncée à un prix de départ de 39 900 dollars, soit 2090 dollars moins chers que la Tesla Model 3 Standard Range. Dans l’idée, c’est bien ce modèle de Cybertruck qui constitue l’entrée de gamme du catalogue Tesla.

Pour établir une cohérence commerciale et faire de sa Model 3 l’automobile électrique la plus abordable de son offre, Tesla devrait annoncer un nouveau tarif plus élevé pour l’ensemble des versions du Cybertruck. Cela aurait du sens.

Un Cybertruck retardé

Il sera également intéressant d’observer de près les caractéristiques du véhicule — si l’entreprise les publie de nouveau –, qui pourraient elles aussi subir quelques petites rectifications selon les défis techniques et productifs de la société.

Ce remue-ménage intervient deux mois après le report du Cybertruck. Initialement attendu fin 2021 aux États-Unis, le pick-up devrait finalement débarquer dans le courant 2022. Avec, à n’en pas douter, quelques modifications en vue.