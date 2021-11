Selon Elon Musk, Tesla n’a signé aucun contrat avec Hertz

Elon Musk est revenu sur l'énorme contrat de Hertz... un contrat qui n'existerait pas pour le moment. Le fondateur de Tesla précise qu'aucun contrat n'a été signé et que Hertz sera traité comme n'importe quel consommateur. Aucun délai raccourci et aucune remise ne seront accordés.

La semaine dernière, le PDG de Hertz annonçait avoir commandé 100 000 Tesla Model 3. Au même moment, la valorisation de Tesla bondissait et dépassait pour la première fois le billion de dollars. Elon Musk est revenu sur cette annonce.

Comme à son habitude, sur Twitter, Elon Musk a répondu à quelques utilisateurs. Il a profité qu’un utilisateur le remercie pour l’augmentation récente et soudaine de l’action de Tesla pour donner quelques informations sur ce sujet.

You’re welcome!

If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.

Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.

Hertz deal has zero effect on our economics.

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021