Tesla : ses voitures électriques devraient bientôt pouvoir se recharger plus vite

Selon un investisseur de Tesla, le constructeur américain devrait augmenter la puissance de ses Superchargeurs V3 d’ici la fin de l’année 2022. Et ainsi permettre aux utilisateurs de recharger leur véhicule encore plus rapidement.

Le secteur des voitures électriques est une course contre la montre constante menée entre fabricants. Une course contre la montre au niveau du meilleur rapport qualité/prix, du modèle le plus endurant ou encore des infrastructures de recharge apportant le plus de puissance. Et donc le moins le temps d’attente une fois sur place.

Car à terme, le but est bel et bien de se rapprocher le maximum possible d’une expérience utilisateur vécue à une station-service : à savoir, ne rester que quelques minutes pour redonner un bon coup de jus à son véhicule, puis repartir sans avoir perdu 30 minutes de sa journée.

Vers une V3 plus puissante

C’est exactement l’objectif des Superchargeurs de Tesla, dont les nouvelles versions installées au fil des années apportent toujours plus de puissance lors de votre session de recharge. Les bornes V3 (2019), par exemple, profitent d’un pic de 250 kW, contre 150 kW pour les V1 et V2.

Et dans un avenir proche, Elon Musk et ses équipes souhaitent aller encore plus loin en faisant monter en grade leurs Superchargeurs V3. Un certain Sawyer Merritt, investisseur chez Tesla et très actif sur l’actualité de l’entreprise et de SpaceX, croit ainsi savoir qu’un nouveau pic de puissance sera atteint d’ici la fin de l’année 2022.

Dans un message publié sur Twitter, l’intéressé évoque un nouveau seuil de 324 kW. Cette limite ne concernerait pour le moment que les infrastructures américaines, et permettrait de réduire davantage le temps passé à une station. Bien évidemment, on espère que la France pourra en profiter dans un second temps.

Rien de nouveau sous le soleil

Cette mise à jour des bornes n’a cependant rien de nouveau et fait partie des petits papiers d’Elon Musk depuis plusieurs mois déjà. En juillet 2021 par exemple, l’entrepreneur américain se fendait d’un message twitter dans lequel était évoquée une mise à niveau du réseau de 250 kW à 300 kW.

Depuis, rien n’a changé.

Ce nouveau palier de 300 ou 324 kW permettrait en tout cas à Tesla de se rapprocher des champions en la matière – si l’on reste cantonné à l’Europe –, à savoir Ionity et ses bornes de 350 kW. Ces dernières sont notamment compatibles avec la Porsche Taycan ou la Hyundai Ioniq 5.

