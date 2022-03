Comment Tesla va mieux estimer en temps réel l’autonomie de ses voitures électriques

Tesla travaille sur une nouvelle fonctionnalité capable d’analyser la densité de l’air afin de mieux calculer l’autonomie en temps réel.

Si vous êtes un connaisseur des voitures électriques, vous savez très probablement qu’il est difficile d’estimer avec précision le nombre de kilomètres qu’il sera possible de parcourir en une seule charge. En effet, si les technologies sont de plus en plus abouties, donnant des informations toujours plus fiables, le calcul de l’autonomie est encore loin d’être une science exacte, bien au contraire.

Et pour cause, de nombreux paramètres influent directement sur le nombre de kilomètres qu’il est encore possible de parcourir avant d’avoir besoin de recharger une voiture électrique. La vitesse, le dénivelé ou encore la température et la manière de conduire en font partie. Mais d’autres éléments, moins évidents et très souvent négligés ont également un impact, dont le vent et la densité de l’air.

Une fonction inédite

Pourtant, ces derniers ont une importance capitale dans le calcul de l’autonomie d’une automobile branchée. Et un constructeur l’a bel et bien compris. Il s’agit de Tesla, qui serait actuellement en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui sera bientôt lancée sur tous les modèles de sa gamme, sans doute dans les prochains mois, mais qui devrait d’abord être uniquement disponible sur le marché chinois.

There's now going to be a different rear screen option for the S/X refresh possibly just different assemblies with different touchscreen controllers codenamed AquaDuck and GreenVulture ;) ) Model3 gets a new trunk liftgate vendor (Huade) — green (@greentheonly) March 16, 2022

Découverte par le hacker GreenTheOnly — très actif sur Tesla –, relayée par nos confrères d’Electrek, cette fonction inédite serait intégrée dans la mise à jour logicielle 2022.8.2. Selon les informations de l’intéressé, cette dernière permettrait alors de calculer plus efficacement l’autonomie restante, et ce en temps réel. Une vraie innovation, qui devrait faciliter les trajets des propriétaires, et leur permettre de mieux anticiper la recharge.

De nouveaux paramètres

Concrètement, cette mise à jour permettra à la voiture d’utiliser ses capteurs afin de prendre en compte de nouveaux paramètres dans le calcul du nombre de kilomètres pouvant encore être parcourus. Selon lui, le système de planification d’itinéraire « prendra en compte les vents latéraux et de face, la densité de l’air ainsi que l’humidité lorsqu’il sera disponible (probablement d’abord en Chine) ».

Si à première vue, ces paramètres n’ont qu’un impact limité sur la consommation d’énergie et donc sur l’autonomie d’un véhicule électrique, ils peuvent néanmoins faire varier cette dernière de quelques kilomètres. Cette mise à jour permettrait de savoir avec plus de précision quand s’arrêter pour effectuer une recharge lors de longs trajets.

