La dernière mise à jour de l’OS des Tesla apporte Disney+, davantage de personnalisation et de contrôles

Voilà, la mise à jour 2022.12.1 est arrivée sur les Tesla. Regardons de plus près ce qu'elle offre comme nouveautés.

Si ce n’est déjà fait, vous allez recevoir la mise à jour 2022.12.1, la dernière mise à jour logicielle de l’OS qui équipe les Tesla. Cette mise à jour apporte son lot de nouveautés, elle fait suite aux gros changements d’interface de la fin d’année 2021.

Quels changements pour la mise à jour 2022.12.1 ?

L’intérêt de Tesla est d’offrir l’option OTA : une fois que votre voiture est connectée à un réseau Wi-Fi, elle télécharge ses mises à jour et les installe, comme l’OS d’un smartphone. Les fonctionnalités de votre voiture évoluent donc constamment avec des petits changements, mais aussi de gros changements qui peuvent même optimiser l’autonomie et les performances.

Cette fois-ci, ce sont des changements mineurs bienvenus. Le premier changement fait suite à quelques critiques la nouvelle interface de fin d’année 2021, la barre du bas va permettre d’être encore plus personnalisable. Vous pourrez y glisser des raccourcis pour le désembuage, les essuie-glaces ou encore le chauffage des sièges. En fonction du profil utilisateur, ce sont donc les raccourcis qui seront chargés et placés dans la barre accessible d’un toucher. Comme le lanceur d’app Android ou iPhone, vous personnalisez tout en fonction de vos besoins.

Comme sur la version américaine, Disney+ fait son arrivée, en plus de Netflix et Twitch. Très pratique si vous êtes en train de charger votre véhicule et que vous voulez lancer la dernière série à la mode pour passer le temps.

D’ailleurs, Tesla a également pensé aux enfants avec une nouvelle option de sécurité qui permet de désactiver l’ouverture de porte d’une seule porte de votre choix. Même constant pour l’application mobile qui permet désormais d’activer le mode Chien à distance (ainsi que le mode Camping), idéal si vous voulez laisser votre chien quelques minutes dans la voiture sans vous inquiéter pour sa santé.

La mise à jour est déployée au fur et à mesure sur les modèles actuels, attendez donc tout simplement d’être averti via l’application.

