L’AMD Ryzen chauffe trop, Tesla met à jour 130 000 voitures pour éviter un dysfonctionnement de l’écran

Adieu Intel, son CPU Atom a été remplacé par un CPU Ryzen conçu par AMD, offrant bien plus de possibilités. Malheureusement, ce CPU entraînerait une surchauffe qui pourrait endommager l'écran central des derniers modèles de Tesla.

Depuis l’annonce des nouvelles Tesla Model S et Model X en 2021, le constructeur américain a opté pour un nouveau processeur qui a pour but de gérer le système d’infodivertissement. Adieu Intel, qui est remplacé par AMD et son processeur Ryzen, offrant bien plus de possibilités.

Le passage de l’Intel Atom à l’AMD Ryzen a donné un coup de fluidité à l’interface. C’est ce que nous avons pu observer sur le Model Y, par exemple. Ce qui est communément appelé le MCU chez Tesla, pour Media Control Unit, correspond au système d’infodivertissement affiché sur l’écran central des véhicules de la marque. En 2022, nous en sommes à la troisième génération de MCU, basée sur la plateforme Ryzen d’AMD.

130 000 voitures rappelées en raison d’un problème de surchauffe

Malheureusement, Tesla va rappeler 130 000 voitures en raison d’un problème entraînant une surchauffe du processeur dédié à l’infodivertissement pendant la charge rapide, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de l’écran tactile de la voiture ou le rendre complètement bloqué. Tesla a commencé à déployer une mise à jour (via OTA) le 3 mai pour résoudre le problème sur les véhicules concernés, dont les Model 3 et Model Y 2022, ainsi que les Model X et Model S 2021 et 2022.

Le rappel a été mentionné par le National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière, mais peu de détails sont disponibles. Le problème pourrait être lié au préconditionnement de la batterie avant une charge rapide, juste avant d’arriver à un Supercharger ou une autre borne rapide.

Comme indiqué par la NHTSA, ce problème pourrait empêcher les conducteurs d’utiliser leur caméra de recul, de changer de vitesse à l’aide de l’écran tactile, ainsi que de régler la vitesse de leurs essuie-glaces. Bien que l’ampleur du problème ne soit pas claire, la NHTSA indique que Tesla moins d’une centaine de cas potentiellement liés à ce problème. Pour le moment, c’est un problème qui n’a causé aucune blessure ni aucun accident. On se demande d’ailleurs si la mise à jour OTA suffit à régler le problème ou si un aller-retour dans un atelier de réparation est nécessaire.

L’utilisation de l’AMD Ryzen est saluée par les critiques, néanmoins certains conducteurs ont remarqué une légère diminution de l’autonomie des voitures équipées des processeurs Ryzen par rapport aux anciennes Tesla fournies avec l’Intel Atom. Mais aucune étude sérieuse n’a démontré précisément l’impact de ce processeur sur la consommation globale du véhicule.

