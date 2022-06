Tesla veut se séparer de près de 10 000 employés

Selon un email envoyé par Elon Musk à l'ensemble des cadres de Tesla, l'entreprise s'apprêterait à licencier 10 % de sa masse salariale et à mettre en pause tous les recrutements.

Tous les constructeurs automobiles subissent la crise actuelle. La COVID, la pénurie de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine ont en effet mis à mal la chaîne logistique bien huilée, mais tendue, de l’industrie automobile. D’autant plus que la demande pour les voitures électriques a bondi ces derniers mois, donnant lieu à un déséquilibre entre l’offre et la demande. Par conséquent, on assiste à un allongement des délais de livraison (parfois plus d’un an entre la commande et la livraison effective) ainsi qu’à des hausses de prix chez tous les constructeurs, et notamment chez Tesla.

Le constructeur américain fait en ce moment face à une difficulté d’approvisionnement du calculateur nécessaire au bon fonctionnement du port de charge sur les Model 3 et Model Y. De quoi rendre la situation encore plus compliquée pour Tesla alors que le constructeur se sortait tout juste d’une situation délicate dans son usine de Shanghai, à moitié fermée pour cause de COVID. On imagine donc que le rythme de production va être ralenti pour les semaines à venir. De quoi expliquer la décision prise par Elon Musk ce matin et communiquée à ses cadres par l’intermédiaire d’un e-mail intitulé « Arrêtez les recrutements dans le monde entier« .

Elon Musk a de gros doutes sur l’avenir

Le mail qu’a pu consulter Reuters ce matin est sans équivoque. Elon Musk aurait écrit avoir un « très mauvais pressentiment » sur de l’économie. Ce qui impliquerait alors la suppression de 10 % des postes de l’entreprise ainsi que le gel des recrutements dans le monde entier. Cela représenterait une diminution de 10 000 salariés, puisqu’au 31 décembre 2021, Tesla employait près de 100 000 personnes à temps plein.

Ce mail fait suite à deux autres courriels envoyés par le milliardaire à ses employés en milieu de semaine, leur demandant de cesser le télétravail ou de démissionner s’ils refusaient. Une demande qui est très mal passée en Allemagne puisque la nouvelle usine du constructeur allemand dispose de 19 délégués du personnel, dont certains sont des membres du plus grand syndicat de l’industrie automobile : IG Metall. Celui-ci vient de réagir publiquement à la quasi-interdiction du télétravail chez Tesla en précisant qu’en « Allemagne, un employeur ne peut pas dicter les règles comme bon lui semble« . Et de rappeler qu’un « ouvrier peut compter sur la force et la puissance de son syndicat si elle ou il ne veut pas accepter les demander de son entreprise« . Le bras de fer vient donc tout juste de commencer !

