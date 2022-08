Piscines et grands salons : comment Tesla veut rendre les Superchargeurs divertissants

Un premier Superchargeur allemand a accueilli plusieurs salons cubiques dans lesquels les utilisateurs peuvent aussi bien se sustenter que se reposer, lorsqu’un autre site a sorti le grand jeu en proposant une piscine afin de s’y rafraîchir le temps d’une charge. Ce qui est sûr, c’est que Tesla explore de nouveaux horizons.

Les temps de recharge de nos voitures électriques sont amenés à baisser au fur et à mesure que les technologies de nos stations et véhicules s’affinent. Et déjà aujourd’hui, certaines automobiles font très fort : pour grimper de 10 à 80 %, la Ioniq 5 et la Tesla Model 3 Propulsion ne mettent, par exemple, que 18 et 25 minutes, respectivement.

Tesla, justement, cherche à explorer de nouvelles façons de satisfaire ses clients optant pour un arrêt à l’un de ses Superchargeurs. Outre les diverses options de divertissement offertes par l’écran central de ses véhicules – regarder Netflix ou YouTutube – le groupe américain veut désormais répondre à d’autres besoins.

Machine à pizzas

Comme le relaie Electrek, la station allemande d’Endsee, située en Bavière, a accueilli plusieurs salons cubiques déployés par bk World, filiale de bk Group AG (spécialisée dans l’agencement de cabinets médicaux, conception de boutiques). De son côté, bk World est principalement dédiée aux stations de recharge.

L’idée est simple : ces fameux salons cubiques proposent tout un tas de services le plus souvent automatisés. Distributeurs, cafés, salle de repos avec prise de recharge, Nintendo Switch pour se divertir : voici à quoi les automobilistes Tesla doivent s’attendre. Une machine capable de faire des pizzas en quatre minutes a même été installée.

De toute évidence, cette station propose des sanitaires et met l’accent sur des produits locaux et régionaux sur le plan de la nourriture. Ces cubes ont la faculté d’être assemblés, démontés et déplacés rapidement, ce qui offre une agilité et une flexibilité tout aussi intéressantes pour le fournisseur que pour le client.

300 autres sites à venir

La plus petite version de cube occupe un espace minimum de 50 mètres carrés : il n’y a en revanche aucune limite de taille supérieure. Pour y accéder, il suffit de se connecter à une application. D’ailleurs, bk World Holding GmbH voit les choses en grand, puisque 300 autres sites de la sorte doivent ouvrir à travers l’Europe d’ici les cinq prochaines années.

Il serait notamment question de collaborer avec les principaux opérateurs en matière de station de recharge. On pourrait donc facilement penser que les stations Ionity, par exemple, y auraient aussi droit.

Une piscine à Hilden

Tesla est même allée encore plus loin dans sa station Hilden, l’une des plus grandes d’Allemagne (40 points de charge) : une piscine a tout bonnement été déployée afin que les voyageurs puissent s’y rafraîchir cet été, notamment lors des périodes de canicule. On imagine qu’en hiver, l’intérêt est moindre.

La piscine est limitée à quatre personnes maximum pendant une durée de 10 minutes. Elle est ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 19h – si vous êtes de passage dans le coin. Difficile à dire si ce type d’équipement est purement expérimental ou si d’autres piscines seront aménagées ailleurs ou lors des prochains étés.

